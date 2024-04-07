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هل إضافة الفواكه إلى الماء مفيدة فعلا للجسم؟

الصحة

هل إضافة الفواكه إلى الماء مفيدة فعلا للجسم؟
Globallookpress Ulrich Niehoff/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أشارت تايلور غراسو خبيرة التغذية في المركز الطبي لجامعة كولورادو الأمريكية إلى أن إضافة الفواكه والثمار إلى الماء يجعل مذاقه، أفضل ويشجع على شرب كمية الماء اليومية اللازمة.

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وتشير الخبيرة في حديث لـ Healthnews، إلى أن الكثيرين يترددون في شرب الماء العادي على الرغم من خصائصه المفيدة، ما قد يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم. لذلك يمكن أن تجعل الفواكه والثمار المضافة إلى الماء مذاقه أفضل ويجعله ممتعا للشرب.

ووفقا لها، أكثر الفواكه والثمار التي تضاف إلى الماء انتشارا هي الفراولة والخيار والبرتقال والليمون. لأن مذاقها لذيذ وتحتوي على فيتامينات مختلفة. ولكن الفائدة الصحية الأكبر لا تأتي من إضافة الفواكه والثمار إلى الماء، بل من شرب المزيد من الماء في اليوم.

وتنصح الخبيرة بالتحقق من المكونات المستخدمة لتحضير مثل هذا المشروب. كما حذرت الناس من شراء المكملات الغذائية التي تحتوي على مسحوق الفواكه المشكوك في فوائدها، بالإضافة غلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

المصدر: gazeta.ru

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