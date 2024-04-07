خبيرة تغذية تحدد الأطعمة التي لا ينبغي تناولها في وجبة الفطور

نصحت خبيرة التغذية الروسية مارغاريتا كوروليوفا بعدم تناول الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة في وجبة الإفطار، ناهية عن شرب الشاي مع الطعام.

وتقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب في الصباح عدم الإفراط في تناول الأطعمة المعلبة والمالحة، كما أن الأطعمة المقلية والمدخنة والحارة ليست مناسبة لوجبة الإفطار، وبالطبع لا أنصح أي شخص بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمالحة والسكر مع الدهون".

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ووفقا لها، لا يحبذ تناول الشاي والقهوة التي يتناولهما معظم الناس في وجبة الفطور، مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة، أما الكحول والمشروبات الغازية فيجب استبعادها نهائيا من وجبة الفطور.

وتقول: "عند تناول الشاي مع وجبة الإفطار، لن تمتص المعدة البروتين الموجود في البيض مثلا بصورة جيدة. لذلك من الأفضل شربه بعد نصف ساعة على الأقل من تناول وجبة الإفطار".

وتشير، إلى أن البيض المخفوق والعجة يصلحان تماما لوجبة الإفطار، ولكن من دون النقانق. بل يمكن إضافة كمية من الخضار والمكسرات، لأنه بفضلها يحصل الجسم على مواد مغذية مختلفة.

ووفقا لها يمكن تناول عصائد الحبوب في وجبة الفطور وكذلك منتجات الألبان المخمرة ومصادر البروتين الكامل المعالجة حرارياً، والخضروات. مشيرة إلى أن الجسم يجب أن يحصل على ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

المصدر: نوفوستي