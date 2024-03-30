طبيبة: تسوس الأسنان قد يسبب مضاعفات مرضية خطيرة

حذّرت طبيبة الأسنان الروسية ماريا ميخائيلوفا من أن إهمال صحة الأسنان ووجود التسوس فيها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأثناء برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قالت الطبيبة:"تسوس الأسنان قد يبدو غير خطير أحيانا، ولكن يمكن أن يتسبب بعواقب وخيمة، في حال تعرض الشخص لتسوس السن ولم يقم بزيارة الطبيب ومعالجة المشكلة فإن التسوس قد ينتشر إلى لب السن- حيث توجد الاوعية الدموية، وبذلك فإن العدوى والكائنات الحية الدقيقة قد تصل إلى مجرى الدم والأنسجة الرخوة في الجسم مسببة مضاعفات صحية خطيرة".

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وأضافت:"الخراجات والتهاب العظم والإنتانات من أخطر المشكلات الصحية التي قد تنتج عن تسوس الأسنان. تفاقم هذه الحالات قد يسبب الموت أحيانا، فإذا كان الشخص يعاني من تسوس متقدم في الأسنان يمكنه تخفيف الأعراض بداية باستخدام الأدوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، لكن يجب عليه مراجعة طبيب الأسنان لمعالجة المشكلة كي لا يتعرض لمضاعفات خطيرة، وفي حال ظهور خراجات فموية على سبيل المثال يجب اللجوء إلى الطبيب كي يفتح الخراج ويعالج مكانه ويعالج السن المتضرر، في بعض الحالات يمكن معالجة السن والقنوات السنية، وفي حالات أخرى قد يضطر الطبيب لإزالة السن".

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة مراجعة طبيب الأسنان مرة كل سته أشهر لمعاينة صحة الفم والأسنان، وعدم إهمال أية أعراض قد تظهر على الأسنان.

المصدر: إزفيستيا