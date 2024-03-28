علامة تحذير "غير تقليدية" للسكتات الدماغية لدى جيل الألفية والجيل Z

توصلت دراسة جديدة إلى أن جيل الألفية وجيل Z (المجموعة الديموغرافية التي تلي جيل الألفية) إذا كانوا يعانون من الصداع النصفي، فقد يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالسكتة الدماغية.

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ووجد مؤلفو الدراسة أن عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية غير التقليدية، مثل الصداع النصفي، واضطرابات تخثر الدم، والفشل الكلوي، وأمراض المناعة الذاتية، كانت "مرتبطة بشكل كبير" بحدوث السكتات الدماغية لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

وقالت الدكتورة ميشيل ليبيرت، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب بكلية الطب بجامعة كولورادو، في بيان: "هذه النتائج مهمة لأن معظم اهتمامنا يركز على عوامل الخطر التقليدية. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية غير التقليدية ونركز فقط على عوامل الخطر التقليدية، وأضافت أن كلاهما مهم لتطور السكتات الدماغية بين الشباب.

وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التقليدية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وتدخين التبغ والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول وأمراض القلب التاجية.

واستخدم فريق ليبيرت مطالبات التأمين الصحي في كولورادو من عام 2012 إلى عام 2019 لمقارنة بيانات أكثر من 2600 شخص أصيبوا بالسكتات الدماغية وأكثر من 7800 شخص لم يصابوا بها.

ومن بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، تم ربط المزيد من السكتات الدماغية بعوامل الخطر غير التقليدية (31% لدى الرجال ونحو 43% لدى النساء) مقارنة بعوامل الخطر التقليدية (نحو 25% لدى الرجال وأكثر من 33% لدى النساء).

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ووجد الباحثون أن الصداع النصفي كان أهم عامل خطر غير تقليدي للسكتة الدماغية بين هذه الفئة العمرية، حيث أدى إلى 20% من السكتات الدماغية لدى الرجال ونحو 35% لدى النساء.

وأوضحت ليبيرت: "كانت هناك العديد من الدراسات التي توضح العلاقة بين الصداع النصفي والسكتات الدماغية، ولكن على حد علمنا، قد تكون هذه الدراسة الأولى التي توضح مقدار خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الذي يمكن أن يعزى إلى الصداع النصفي".

والصداع النصفي هو اضطراب عصبي غالبا ما يتميز بصداع شديد. ووفقا للإحصاءات فإن السكتات الدماغية آخذة في الارتفاع لدى الشباب.

وتشير ليبيرت: "في الواقع، كلما كانوا أصغر سنا في وقت الإصابة بالسكتة الدماغية، زاد احتمال أن تكون السكتة الدماغية لديهم بسبب عامل خطر غير تقليدي. نحن بحاجة إلى فهم أفضل للآليات الأساسية لعوامل الخطر غير التقليدية هذه لتطوير التدخلات المستهدفة".

ووجدت أحدث الأبحاث أن عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التقليدية تبلغ ذروتها بين البالغين من 35 إلى 44 عاما، وهو ما يمثل نحو 33% من السكتات الدماغية لدى الرجال ونحو 40% لدى النساء.

وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 55 عاما، كان ارتفاع ضغط الدم هو أهم عامل خطر تقليدي للسكتة الدماغية.

وكانت عوامل الخطر غير التقليدية مسؤولة عن أكثر من 19% من السكتات الدماغية لدى الرجال ونحو 28% لدى النساء في مجموعة الجيل X (الفئات التي ولدت ما بين أوائل الستينات إلى أوائل الثمانينات).

المصدر: نيويورك بوست