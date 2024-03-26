مواد غذائية تحمي من انتفاخ البطن

تشير الدكتورة يلينا سميرنوفا أخصائية أمراض المستقيم أن المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم تحمي من انتفاخ الأمعاء.





وتشير الأخصائية إلى أن الكرفس والأفوكادو والطماطم واللبن الرائب تحمي من انتفاخ البطن والألم.

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ووفقا لها غالبا ما يحدد الانتفاخ بسبب نقص مستوى السوائل في الجسم. لذلك في هذه الحالة يمكن تناول الكرفس الذي يكافح نقص السوائل وبالتالي يحمي من انتفاخ البطن. أما الأفوكادو والطماطم فتخفض خطر انتفاخ البطن لأنها غنية بالبوتاسيوم. وعنصر البوتاسيوم يخفض مستوى الصوديوم الذي يسبب الانتفاخ، في الجسم.

وتشير الطبيبة، إلى أن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن تناول اللبن الرائب يزيل الغازات من الأمعاء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. لأنه يساهم في عملية شطر سكر الحليب المسبب للإنتفاخ.

وبالإضافة إلى ذلك، تناول كمية كبير من الطعام والحلويات والأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى ثقل وانتفاخ البطن.

وكانت الطبيبة قد نصحت سابقا بتناول ثلاث حصص من منتجات الألبان في اليوم لا تزيد كل منها عن 200 مليلتر.

المصدر: gazeta.ru