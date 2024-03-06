أسباب زيادة تكون غازات البطن لدينا ونصائح بسيطة لتجنبها

يعاني الكثير من البالغين من زيادة تكون الغازات. ويمكن أن يكون سبب هذه المشكلة العديد من الأمراض، وقد تؤثر بشكل كبير في نوعية الحياة.

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وتكشف الدكتورة ناتاليا خارتشينكو أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أسباب هذه المشكلة وكيفية التعامل معها.

ووفقا لها، تؤدي المشروبات والأطعمة المختلفة في معظم الحالات إلى الانتفاخ وتكون الغازات - فمثلا المشروبات الغازية التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون تزيد من الحموضة وتؤدي إلى زيادة إنتاج عصير المعدة.

وتقول: "تحتوي الحلويات على السكر الذي، مع الخميرة، يتخمر في المعدة. وتنتج البقوليات الغازات بفعالية بسبب الألياف الغذائية التي تحتويها، ولا تستطيع المعدة تفكيكها. ولكن بمجرد وصولها إلى الأمعاء تتحلل، ولهذا السبب يحدث الانتفاخ. كما أن بعض الفواكه، مثل التفاح، يمكن أن تسبب أيضا انتفاخ البطن، وكذلك العلكة والحليب (بسبب اللاكتوز) والحبوب التي تحتوي على الغلوتين أو اللحوم أو الأسماك - بسبب البروتين الذي قد لا يهضم بالكامل".

ووفقا لها، الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لتكون الغازات.

وتقول: "يسبب عدم تحمل أنواع من الطعام، والالتهابات في الأمعاء، وخلل العسر المعوي، ونقص اللاكتاز، والاعتلال المعوي والاضطرابات الهضمية، وأمراض المرارة والبنكرياس ومتلازمة القولون العصبي، تتكون الغازات. ولتجنب زيادة الانتفاخ والغازات على الشخص اتباع بعض القواعد البسيطة: عدم الأكل قبل النوم، مضغ الطعام جيدا، عدم التحدث أثناء الأكل، حتى لا يدخل الهواء مع الطعام".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"