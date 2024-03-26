أسباب انخفاض حدة البصر في الربيع

كشف أطباء العيون في مستشفى خيميكي بمقاطعة موسكو أعراض انخفاض حدة البصر في الربيع- العشاوة وأسباب ظهورها وكيفية علاجها.

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وفقا لهم، تتجلى أعراض مرض العشاوة Hemeralopia في انخفاض القدرة على الرؤية بوضوح عند الغسق وفي الليل. ويعاني الشخص من مشكلة ضعف الرؤية وتحديد الاتجاه في غرفة مظلمة. ويتطور المرض بسبب اختلال عمل مستقبلات العين الضوئية، التي تسمى عصيات ومخاريط الشبكية.

ويشير الأطباء، إلى أنه وفقا للاحصائيات الرسمية، يسبب اختلال الرؤية في الغسق والليل حوادث سير يعادل عددها عدد الحوادث الناجمة عن قيادة السيارة في حالة السكر.

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ووفقا لهم، يلاحظ هذا المرض عادة بين الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الذين يعانون من الغلوكوما أو إعتام عدسة العين. ولكن إذا ظهرت أعراض المرض بصورة فجائية، فإن السبب غالبا ما يكون نقص فيتامين А الذي يضمن عمل المستقبلات الضوئية في شبكية العين بصورة طبيعية.

ولكن يجب مراجعة الطبيب المختص عندما تظهر أعراض مرض العشاوة الذي يطلق عليه شعبيا "العمى الليلي"، لمنع تطور مشكلات الرؤية الخطيرة، كما يجب تناول فيتامين А الذي يوجد بنسب جيدة في المنتجات الحيوانية - الكبد والأسماك والبيض. أما مصادره النباتية فهي الخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية والحمراء اللونن مثل الجزر والغاسول (Hippophae) والفلفل الحلو والكرز واليقطين والكوسة وغيرها، وكذلك السبانخ والبزلاء والبقدونس والبصل الأخضر.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"