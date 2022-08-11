نقص فيتامين محدد قد يكون "السبب الرئيسي للعمى".. لكن يمكن الوقاية منه!

على الرغم من أن ضعف البصر أمر لا مفر منه مع التقدم في العمر، إلا أن العمى ليس كذلك بالنسبة لمعظم الناس.

وفي الواقع، يمكنك تجنب العمى من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وإضافة ما يكفي من فيتامين A في نظامك الغذائي لأن نقصه يمكن أن يسبب العمى بشكل مباشر.

وفي الواقع، نقص فيتامين A هو "السبب الرئيسي للعمى الذي يمكن الوقاية منه" لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO).

ويلعب الفيتامين دورا مهما في رؤيتك. وكما توضح AAO، لرؤية الطيف الكامل للضوء، تحتاج عينك إلى إنتاج أصباغ معينة لشبكية عينك لتعمل بشكل صحيح.

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وتوضح: "نقص فيتامين A يوقف إنتاج هذه الأصباغ، ما يؤدي إلى العمى الليلي. وتحتاج عينك أيضا إلى فيتامين A لتغذية أجزاء أخرى من عينك، بما في ذلك القرنية".

وتضيف: "بدون فيتامين A الكافي، لا تستطيع عيناك إنتاج رطوبة كافية للحفاظ على ترطيبهما بشكل صحيح".

كيفية زيادة فيتامين A

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين A (الريتينول) ما يلي:

- جبنة.

- بيض.

- الأسماك الزيتية.

- الحليب والزبادي.

- منتجات الكبد.

المصدر: إكسبريس