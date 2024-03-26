5 خطوات للتخلص من دهون البطن

يعتقد الكثيرون أنه من الصعب التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والجانبين. ولكن الدكتورة يوليا تشيخونينا خبيرة التغذية الروسية تقترح خمس خطوات للتخلص من هذه الدهون.





ووفقا للخبيرة، الخطوات المقترحة هي:

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1 - ممارسة التمارين الرياضة. لأن عضلات البطن لا تعمل في الحياة اليومية الاعتيادية. لذلك يجب تدريبها مرة أو مرتين في الأسبوع ومن ثم زيادتها.

2- التغذية. ينصح باتباع طريقة الطبق الصحي، التي تسمح بالتحكم بالسعرات الحرارية. الطبق الصحي يتكون من 25 بالمئة بروتين و50 بالمئة فواكه وخضروات و25 بالمئة كربوهيدرات.

3 - النوم الجيد. لكي يحافظ الشخص على وزنه الطبيعي يجب عليه تنشيط الهرمونات الليلية، التي تساهم في شطر الدهون وتراكم الطاقة لليوم التالي.

وتقول: " يجب عدم تناول الطعام قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم، لأن أي كمية من الطعام تجعل البنكرياس ينتج الأنسولين، والأنسولين يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعزز النوم الجيد والصحي ويسرع عمليات التمثيل الغذائي".

5 - التمثيل الغذائي الجيد. تساعد عملية التمثيل الغذائي المكثف، على تحلل الدهون والكربوهيدرات بسرعة. ولتسريع هذه العملية هناك مستقلبات طبيعية عند دمجها في عملية التمثيل الغذائي، تساعد على تسريعها. وتشمل هذه، مثلا، مستخلص الفلفل الأسود والكافيين الطبيعي. ويطلق عليها أيضا محارق الدهون الطبيعية.

5 - تحسين عمل الجهاز الهضمي. يمكن أن تساعد مكونات طبيعية، مثل أوراق نبات السنا (Senna Leaves) التي تحسن عمل الجهاز الهضمي وتمعج المعاء وتطبيع البراز.

المصدر: فيستي. رو