طرق بسيطة لتخفيض الوزن

أوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، كيفية إنقاص الوزن بطرق بسيطة دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم وممارسة نشاط بدني إضافي.





ووفقا لها، يمكن التخلص من الوزن الزائد بتغيير السلوك الغذائي ونمط الحياة والانتباه إلى كمية الماء في النظام الغذائي.

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وتقول في حديث لراديو "سبوتنيك": "بدلا من شرب الماء الغالبية تشرب الشاي وتتناول شيء ما معه. ونتيجة لذلك، "تحمل" الجسم سعرات حرارية إضافية. لذلك يجب تعلم كيفية شرب الماء بين الوجبات، إلى أن يحين وقت تناول الطعام، لأنه بعد مضي أقل من ثلاث ساعات على تناول الوجبة السابقة يشعر الشخص بأنه جائع، ولكنه ربما يشعر بالعطش. لذلك إذا بدأ الشخص بتطبيق هذه العادة، فيمكنه بسهولة قضاء ثلاث ساعات أو أكثر دون طعام".

وتشير الطبيبة إلى ضرورة وجود الحساء في النظام الغذائي.

وتقول: "من المهم جدا تناول الحساء، خاصة إذا كان ساخنا، وبصورة خاصة في موسم البرد. كما أن الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص في تناول الأطباق الساخنة تعطي الفرصة لإنتاج هرمونات الشبع، الببتيد الشبيه بالغلوكاكون- 1، وبناء على ذلك سيرسل الدماغ إشارة إلى أن هناك ما يكفي من الطعام، وسوف يكتفي الشخص بكمية أقل منه".

ووفقا لها، يساعد المضغ الجيد للطعام على تقليل الوزن أيضا.

وتقول: "يجب مضغ الطعام جيدا - لدرجة يستحيل بعده تحديد نوع الطعام. غالبا ما يقترح طحن كل شيء إلى هريس باستخدام الخلاط. ولكن لا يمكن نقل عملية المضغ إلى الخلاط، لأنها يجب أن تتم في الجسم. - أولا، تستغرق وقتا، ثانيا، تتطلب طاقة، ثالثا، خلال هذا الوقت سيتم إنتاج الإنزيمات والهرمونات اللازمة، رابعا، سيتمكن الجسم بعد ذلك من امتصاص كل ما يحتاجه من هذا الغذاء وسيأكل كميات أقل من الطعام، وستكون القيمة الغذائية للطعام أكبر".

وتوصي الطبيبة بالإضافة إلى ذلك، بالانتباه إلى نمط النوم.

وتقول: "يواجه الشخص الذي يذهب إلى الفراش متأخرا، بعد منتصف الليل، دائما مشكلة الوزن الزائد، حتى لو حاول تناول كميات أقل. من حيث المبدأ، سيكون من الصعب عليه النجاح في ذلك، لأنه سيتعين عليه أن يظل يقظا بطريقة أو بأخرى أثناء النهار مع أنه يريد النوم، لهذا عليه أن يشرب ويأكل شيئا ما، والماء في هذه الحالة سيساعد أقل بكثير من الحلويات والأطعمة الشهية وبعض المنشطات ومشروبات الطاقة والقهوة. ولكل منها سعراته الحرارية الخاصة، وأحيانا زائدة، وهذا وحده يمكن أن يسبب زيادة الوزن".

المصدر: نوفوستي