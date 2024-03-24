طبيب: التقبيل يمكن أن ينقل تسوس الأسنان

يشير الدكتور أليكسي سوشنيكوف أخصائي طب الأسنان، إلى أن تسوس الأسنان مثل أي عدوى يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر، بما فيه التقبيل.

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ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru: "مسبب التسوس ذو طبيعة معدية (بكتيريا المكورات العقدية الطافرة، التي من خلال تناول الكربوهيدرات البسيطة، تدمر أنسجة الأسنان). لذلك، من خلال التقبيل، يمكن أن تنتقل البكتيريا المسببة للتسوس. وقد ثبت أن هذه البكتيريا تنتقل من الأمهات إلى الأطفال - لهذه البكتيريا نمط وراثي وتنتقل إلى الطفل من الأم التي لم تخضع لمعالجة تجويف الفم والأسنان في الوقت المناسب".

ووفقا له، تحتاج بكتيريا التسوس للتكاثر إلى ظروف خاصة مثل تراكمات جيرية، ومسافات بين الأسنان، وتشققات في الأسنان.

ويقول: "إذا اتبع الشخص قواعد تنظيف الأسنان بالفرشاة وخضع بانتظام لتنظيف تجويف الفم، فلن تتاح كقاعدة عامة، الفرصة للبكتيريا أن تتكاثر أي أنها قد تكون موجودة، لكنها لن تكون قادرة على إلحاق الضرر بالأسنان".

ويشير الطبيب، إلى أنه لتجنب تسوس الأسنان عبر التقبيل يجب معالجة الأسنان وأمراض الفم لدى الشريك. وأيضا تنظيف الأسنان بالفرشاة بصورة صحيحة والاهتمام بنظافة تجويف الفم.

المصدر: Gazeta.Ru