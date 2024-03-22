مقطع فيديو يوضح كيف تبدو الرؤية من دون النظارات الطبية

كشف مقطع فيديو كيف يبدو العالم للأشخاص الذين يحتاجون إلى نظارات طبية عندما لا يرتدونها.

وتظهر اللقطات كيف تصبح رؤية الأشخاص أكثر ضبابية بشكل تدريجي مع تدهور البصر لديهم.

وتم تصوير مقطع الفيديو من قبل OpticalAcademy في أحد المتاجر، ونشر على "إنستغرام".

ويبدأ المقطع بإظهار كيف تبدو الممرات لشخص لا يحتاج إلى نظارات، ثم يبدأ المشهد في الظهور بشكل ضبابي وتصبح زوايا الرؤية أقل تركيزا.

ومن ثم يصبح المشهد أكثر ضبابية شيئا فشيئا، كلما أصبحت القدرة على البصر أضعف.

ويعاني الكثيرون من قصر النظر أو طول النظر، وهي حالات شائعة تؤثر على القدرة على البصر.

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ويعد قصر النظر مرضا شائعا. ويستطيع المصابون به رؤية الأشياء القريبة بوضوح، بينما تبدو الأشياء البعيدة ضبابية.

ويظهر قصر النظر عادة أثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة، وقد يصبح في العادة أكثر استقرارا بين سن العشرين والأربعين عاما. ويمكن لهذه الحالة أن تتوارث بين أفراد الأسر المصابة به.

ويمكنك تعويض الرؤية الضبابية، بعد التشخيص الطبي، باستخدام نظارة طبية أو عدسات لاصقة، أو إجراء جراحة انكسارية.

أما بعد النظر، أو طول البصر، فإنه حالة تجعلك ترى الأجسام البعيدة بوضوح، لكن الأجسام القريبة قد تكون ضبابية.

وعادة ما تحدث هذه الحالة عند الولادة، ويمكن توارثها في العائلات التي تعاني منها.

ويمكن تصحيح هذه الحالة بسهولة باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة. ويتمثل خيار العلاج الآخر في الجراحة.

المصدر: ذي صن