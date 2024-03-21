طبيبة تدحض فوائد الاستخدام المستمر لأوميغا-3

تعتقد الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا خبيرة التغذية الروسية، أن تناول أوميغا-3 باستمرار يفيد فقط الأشخاص الذين وصف لهم طبيا، أما الآخرين فمن الأفضل لهم عدم المخاطرة.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ Pravda. Ru، إلى أن تناول مكملات غذائية محتوية على أوميغا-3 باستمرار مسموح إذا كان هناك دواعي طبية.

وتقول: "يجب أن نعرف جيدا نوع المكملات الغذائية، وكم المادة الفعالة الموجودة فيها، وعن أي جرعات يدور الحديث. يمكن لبعض الأشخاص تناولها، لكن لا ينبغي للآخرين المخاطرة. لأن ذلك يعتمد على الحالة الصحية العامة للشخص، وعلى عمل منظومة المناعة والكبد والكلى. وعندما يوصي الطبيب بدواء معين لمريض معين، فإنه مسؤول عن كلامه. لذلك لا أوصي بتناول أي فيتامين من دون وصفة الطبيب".

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ووفقا لها، للتأكد من أن الشخص بحاجة إلى دعم جسمه بمركب أوميغا 3، عليه إجراء الاختبار اللازم، لتحديد مستوى فيتامين А و فيتامين D. بشكل عام، سيكون من الأفضل للجميع إجراء اختبار فيتامين D. إذا كانت هناك أي شكاوى حول انخفاض الطاقة، وتدهور الصحة العامة، في هذه الحالة من المستحسن التحقق من مستوى فيتامين D".

وتشير الطبيبة، إلى أنه يمكن تعويض نقص الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة بطرق مختلفة بلا قيود، فمثلا يمكن تناول الأسماك الدهنية ومواد أخرى تحتوي على أوميغا-3 طوال الحياة دون قيود.

المصدر: Pravda. Ru