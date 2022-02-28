طبيب روسي يكشف كل ما يتعلق بـ "أوميغا-3"

يبحث العلماء عن دواء يطيل فترة الشباب، و تتنافس في هذا المجال أحماض "أوميغا-3" الدهنية المتعددة غير المشبعة. وهذا ما يثبته اليابانيون.



ويعتقد أن معدل عمر اليابانيين أطول لأنهم يكثرون من تناول الأسماك البحرية الدهنية الغنية بأوميغا-3. فهل فعلا تطيل أحماض أوميغا-3 الدهنية عمر الإنسان.

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يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني ردا على أسئلة كثيرة حول أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة. هذه الأحماض فريدة من نوعها، لأنها قبل كل شيء موجودة في المأكولات البحرية، "هناك أسماك برية في الطبيعة، وهناك أسماك تربى صناعيا في مزارع تربية الأسماك، وهي أيضا تحتوي على أوميغا-3. ولكن هذه بالإضافة إلى التغذية تحصل على مضادات حيوية أيضا". لذلك أفضل الماكولات البحرية هي الأسماك البرية مثل السلمون، لأنها فعلا مخزون حقيقي لأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

ويقول مياسنيكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت أحماض أوميغا -3 تساعد في إزالة آثار متلازمة ما بعد "كوفيد-19"، لا توجد حاليا دراسات علمية تثبت هذا الأمر. ولكن هذه الأحماض من دون شك، تحسن الذاكرة التي تتضرر كثيرا بسبب "كوفيد-19"، وتمنع تطور الخرف، وتعزز منظومة المناعة وتعمل كمخففة لكثافة الدم. وبما انه لا يمكن حاليا مواجهة متلازمة ما بعد COVID إلا بممارسة نشاط بدني منتظم واتباع نظام غذائي صحي، لذلك أضيفت أحماض أوميغا-3 كأحد مكونات هذا النظام الغذائي.

ويضيف، يمكن الحصول على أحماض أوميغا -3 الدهنية من دهن السمك والأدوية التي تباع في الصيدليات.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن جرعة أحماض أوميغا-3 للوقاية تختلف عن الجرعة اللازمة للعلاج، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب المختص لتحديد الجرعة اللازمة.

المصدر: فيستي. رو