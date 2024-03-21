طبيبة تحذر من خطورة السعال الليلي

تشير الدكتورة تاتيانا تيريخوفا أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن السعال لا يمكن أن يكون فقط بسبب أمراض الجهاز التنفسي، بل قد يكون بسبب الحساسية والربو والأورام وجفاف الهواء.

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ووفقا لها، ولكن يجب على الشخص توخي الحذر إذا كان يعاني من سعال يزداد في الليل، لأنه قد يكون مؤشرا لعدد من الأمراض الخطيرة. مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز الهضمي، والأورام.

وتقول: "يجب عدم تجاهل مثل هذا السعال، خاصة إذا كان الشخص يعاني منه بانتظام ويتفاقم في الليل. لأن استشارة الطبيب في الوقت المناسب سيشخص السبب ويصف العلاج اللازم وبالتالي يمنع تطوره إلى أمراض خطيرة محتملة".

المصدر: runews24