هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟

وجدت دراسة، نشرت في مجلة "جمعية التغذية الأمريكية"، صلة بين العلكة الخالية من السكر والنظام الغذائي الأفضل.

واعتمد فريق جامعة Tufts على بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES)، وهي أداة مهمة تستخدمها مراكز السيطرة على الأمراض لفهم الظروف الصحية والحالة التغذوية للأمريكيين بشكل أفضل.

واكتشف الباحثون أن مضغ العلكة الخالية من السكر يرتبط باتباع نظام غذائي أفضل، يلتزم بشكل وثيق بالمبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية.

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وعلى وجه التحديد، يرتبط مضغ العلكة الخالية من السكر بانخفاض تناول السكر المضاف والحد من تناول الوجبات الخفيفة، كما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

وتبين أن مضغ العلكة قبل تناول الطعام يقلل من استهلاك الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، ويحسّن النظام الغذائي العام للفرد.

ويساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في بناء عادات نمط حياة أكثر صحة.

الجدير بالذكر أن عدة دراسات سابقة وجدت أن مضغ العلكة الخالية من السكر يحمي مينا الأسنان ويقلل بشكل كبير من تسوس الأسنان. وهذا مهم نظرا لارتباط أمراض الفم بعدد من الحالات المزمنة الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثير الدقيق للعلكة الخالية من السكر على صحتنا بشكل أفضل.

المصدر: ساينس ألرت