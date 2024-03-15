عادات تحسن نوعية النوم

يحتفل العالم في 15 مارس باليوم العالمي للنوم، وبهذه المناسبة يكشف الدكتور نيقولاي إيلين أخصائي طب الأعصاب والنوم عن العادات التي يمكن أن تساعد الجسم في الحصول على قسط كاف من النوم.

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ويوصي الطبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا" قبل كل شيء بعدم تناول الشاي قبل النوم لأن كوب الشاي يحتوي على 47 ملغم كافيين وهذا يعادل الموجود في ثلثي كوب القهوة. ولكن هذا لا يعني التخلي عن شرب الشاي تماما، بل يمكن تناوله قبل 2-3 ساعة قبل النوم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بعدم تناول الحلويات والبسكويت كوجبة خفيفة قبل النوم. لأنها غنية بالدهون والسكر، ويمكن أن تسبب الجزر المعدي المريئي (تدفق عصير المعدة إلى المريء). كما أن الحلويات ترفع مستوى السكر في الدم وكذلك الأنسولين، ما قد يسبب زيادة الانفعالات ومشكلات في النوم، وأمراض مختلفة، مثل داء السكري.

ووفقا له، للحصول على نوم جيد ليلا يجب عدم النوم فترة طويلة نهارا، حيث يجب ألا تزيد فترة النوم نهارا عن 20 دقيقة ولا تتجاوز الساعة 14-15 ظهرا.

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ويقول: "إذا قرر الشخص أن يأخذ قيلولة قبل بضع ساعات من الذهاب إلى السرير في المساء، فعليه ألا يتفاجأ إذا وجد صعوبة في النوم ويشعر بالترنح في الصباح. بالطبع، إذا كان الشخص يعمل في نوبات ليلية، فيمكنه تخطي هذه النصيحة، لأنه في هذه الحالة، النوم قبل الذهاب إلى العمل مهم من أجل تعويض نقصه في الوقت المناسب للراحة".

ويوصي الطبيب بضرورة رفع ستائر النوافذ والتجوال يوميا في الهواء الطلق مدة لا تقل عن 30 دقيقة للحصول على ما يكفي من ضوء الشمس. لأن شحنة من ضوء الشمس تساعد في الصباح على إعادة ساعة الجسم البيولوجية إلى طبيعتها.

ويختتم الأخصائي حديثة مشيرا إلى ضرورة النوم على فراش مريح وملائم، وعند الضرورة استخدام وسادة وفراش لتقويم العظام تدعم العمود الفقري أثناء النوم وتضمن أقصى قدر من التعافي دون توتر أو ألم. كما يجب أن تكون درجة الحرارة في غرفة النوم مريحة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"