أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها في الليل

ينصح دائما بتناول وجبة العشاء قبل 3ـ4 ساعات من الذهاب إلى النوم، لأن جميع العمليات الجارية في الجسم تصبح بطيئة في فترة الليل، بما فيها عملية التمثيل الغذائي.





وتشير الدكتورة يكاتيرينا كوزينا خبيرة التغذية الروسية، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن هناك أطعمة لا ينصح بتناولها في وجبة العشاء:

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- الكافيين، ينصح دائما بتناول القهوة في الصباح، وهذه حقيقة معروفة يعلمها الجميع. كما من الأفضل الامتناع عن شرب الشاي بنوعيه الأسود والأخضر في المساء. لأن الكافيين الموجود في هذه المشروبات له تأثير منشط.

- الحلويات، تنصح الخبيرة بتناول الحلويات بمختلف أنواعها في النصف الأول من النهار. لأن تناولها في الليل يتحول إلى بضع سنتمترات إضافية إلى محيط الخصر. وبالإضافة إلى ذلك تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- الخضروات النيئة، تحذر الخبيرة من تناول الكرفس والبروكلي والجزر وغيرها في الليل لأنها قد تؤثر في جودة النوم. لأن الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحتاج فترة طويلة لهضمها. وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الكرفس مدرا قويا للبول. لذلك من الأفضل تناول هذه الخضروات مطهية على البخار.

- الفاصوليا والبقوليات الأخرى، وفقا للخبيرة يمكن أن تسبب هذه المنتجات زيادة في تكوين الغازات وثقل في المعدة. لذلك، لن يتمكن الشخص من النوم على الفور.

- اللحوم الحمراء، من الأفضل تناول اللحوم الحمراء في وجبة الغداء لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون التي يحتاجها الجسم. لذلك فإن تناولها في الليل يشكل عبئا على المعدة. أما لحم الدواجن والأسماك فهي أكثر ملائمة لوجبة العشاء ولكن بكمية محدودة.

- الكحول، تناول الكحول بصورة منتظمة قبل النوم يهدد بالأرق. وبالإضافة إلى ذلك لن يتمكن الجسم خلال الليل من استعادة حالته الطبيعية، لذلك يستيقظ الشخص في الصباح متعبا جدا.

- الثمار، تحتوي الثمار مثل الفراوله والعنب البري والتوت وغيرها على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية التي قد يؤدي تناولها في الليل إلى انتفاخ وألم في البطن.

المصدر: vm.ru