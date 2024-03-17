الأمراض التي قد يشير إليها الطفح الذي يصيب أكبر عضو في الجسم

تشير الدكتورة أناستاسيا فيودوروفا أخصائية الأمراض الجلدية وأمراض الشعر، إلى أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم وتبلغ مساحته الكلية 1.5-2 متر مربع.

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ووفقا لها، تنعكس بعض المشكلات الصحية للجسم على شكل طفح جلدي، تصاحبه حكة، مثل الحساسية من الأطعمة والصوف والغبار والمواد الكيميائية المنزلية وغيرها من المواد البيئية. تسبب الحساسية ظهور بثور وبقع حمراء وردية اللون، مصحوبة دائما بالحكة.

وتقول: "يصاحب بعض الأمراض المعدية طفح جلدي - الهربس والثآليل الفيروسية والأمراض الفطرية. والطفح الجلدي في هذه الحالة غالبا ما يكون على شكل عقد أو فقاعات".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، أو اختلال تدفق الصفراء، أو أمراض المعدة والأمعاء، حيث في حالة اختلال عملية الامتصاص يمكن أن يظهر طفح جلدي على شكل حبيبات صغيرة أو بقع صبغية.

وتقول: "عند وجود أمراض جلدية فعلا - الصدفية وحب الشباب والتهاب الجلد التأتبي والأمراض الجلدية الأخرى. يصبح الجلد مريضا، يجب أن يعالجه طبيب الأمراض الجلدية. لأن كل مرض يتميز بطفح جلدي خاص، فمثلا، في الصدفية تكون لويحات، وفي حب الشباب - زوان، وحطاطات وبثرات".

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وتشير الأخصائية إلى أنه يمكن أن يظهر الطفح الجلدي بسبب أمراض المناعة الذاتية، ويعود السبب في ذلك إلى أن منظومة المناعة تعتبر خلاياها الذاتية غريبة وتهاجمها. ويظهر في هذه الحالة طفح جلدي محدد على شكل فراشة كما في مرض الذئبة.

وتقول: "بالطبع هذا ليس كل شئ. لأنه يمكن أن يصاحب عدد كبير من الأمراض الجهازية وأمراض الدم وأمراض الهرمونات والسرطان طفح جلدي مختلف. لذلك في حالة ظهور أي طفح جلدي، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لتشخيص أصله ووصف العلاج المناسب".

المصدر: gazeta.ru