 
مباشر

فوائد الموز لصحة القلب

الصحة

فوائد الموز لصحة القلب
Sputnik Vladimir Pesnia
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5ny

أعلن الدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية الروسي أن الموز مفيد للوقاية من أمراض القلب لاحتوائه على البوتاسيوم ومجموعة فيتامين B.

إقرأ المزيد
أفضل المواد الغذائية لصحة القلب
أفضل المواد الغذائية لصحة القلب


ويقول: "تحتاج الأنسجة العضلية إلى الكثير من البوتاسيوم. فإذا كان مستواه طبيعيا، يتحسن توصيل العضلات، ويسهل عمل القلب. ومجموعة فيتامين B مفيدة أيضا لذلك. بالطبع الموز لن ينقذ الشخص من الإصابة بالأمراض التي يعاني منها، لكنه مفيد للوقاية وتحسين عمل القلب".

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الموز على السيليكون أيضا، الذي يحمي الجلد ويحسن حالة الشعر والأظافر.

ويشير الطبيب، إلى أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة بسيطة من الألياف الغذائية. لذلك لا ينبغي تناوله بكميات كبيرة، حيث يكفي تناول حبة-حبتين منه في اليوم.

ويقول: "إذا كان الشخص غير نشط بدنيا أو لا يمارس الرياضة، فمن الأفضل أن يتناوب أكل الموز مع الفواكه الأخرى خلال الأسبوع. كما يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري تجنب الموز تماما".

المصدر: gazeta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"