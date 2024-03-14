فوائد الموز لصحة القلب

أعلن الدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية الروسي أن الموز مفيد للوقاية من أمراض القلب لاحتوائه على البوتاسيوم ومجموعة فيتامين B.

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ويقول: "تحتاج الأنسجة العضلية إلى الكثير من البوتاسيوم. فإذا كان مستواه طبيعيا، يتحسن توصيل العضلات، ويسهل عمل القلب. ومجموعة فيتامين B مفيدة أيضا لذلك. بالطبع الموز لن ينقذ الشخص من الإصابة بالأمراض التي يعاني منها، لكنه مفيد للوقاية وتحسين عمل القلب".

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الموز على السيليكون أيضا، الذي يحمي الجلد ويحسن حالة الشعر والأظافر.

ويشير الطبيب، إلى أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة بسيطة من الألياف الغذائية. لذلك لا ينبغي تناوله بكميات كبيرة، حيث يكفي تناول حبة-حبتين منه في اليوم.

ويقول: "إذا كان الشخص غير نشط بدنيا أو لا يمارس الرياضة، فمن الأفضل أن يتناوب أكل الموز مع الفواكه الأخرى خلال الأسبوع. كما يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري تجنب الموز تماما".

المصدر: gazeta.ru