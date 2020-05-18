أفضل المواد الغذائية لصحة القلب

غالبا ما يوصي الأطباء بتناول منتجات غذائية معينة للحفاظ على صحة القلب واستمرار نشاطه، لكن بعض هذه المنتجات لها تأثير "سحري" على هذا العضو الأساسي في جسم الإنسان.

وحول هذا الموضوع قالت الدكتورة وخبيرة العلوم الطبية في جامعة هارفرد الأمريكية، مارثا فيري: "إن الجوز أو ما يعرف بعين الجمل يعتبر من أكثر أنواع المواد الغذائية فائدة لصحة القلب، وله تركيب مختلف قليلا عن تركيب المكسرات الأخرى، كونه يحوي كميات أكبر من حمض ألفا-اللينولنيك الذي يعتبر من أحماض أوميغا-3 الشبيهة بتلك الموجودة في الأسماك".

كما أشارت الطبيبة إلى أن للجوز فوائد جمة للجسم بشكل عام كونه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

إقرأ المزيد

وتبعا لفيري فإن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يمنع تطور أمراض القلب والشرايين، ويحسن من عملية استقلاب الدهون في الجسم، كما يعطي تأثيرا مضادا للالتهابات.

وتجدر الإشارة إلى أن لأحماض "أوميغا-3" الموجودة في المكسرات والأسماك والمنتجات البحرية العديد من الفوائد الصحية الأخرى فهي تعزز مناعة الجسم بشكل عام، كما تعزز القدرات العقلية، وتساهم في الحفاظ على صحة الجملة العصبية.

المصدر: نوفوستي