طبيبة تبدد خرافات شائعة عن الخبز

تشير الدكتورة يوليا تشيخونينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الاعتقاد السائد أن التخلي عن الخبز سيساعد على إنقاص الوزن هو خرافة.

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ووفقا لها، لإنقاص الوزن من الأفضل والأهم التخلي عن المنتجات السكرية والمعجنات، التي، بالإضافة إلى الدقيق، تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

الإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يضر الخبز الطازج بمعدة الشخص السليم، كما يعتقد الكثيرون. لذلك يجب أن يقتصر استخدامه فقط على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي في مرحلة تفاقم المرض. وأن فكرة الخبز المقرمش أكثر صحة من الخبز العادي هي أيضا مثيرة للجدل.

وتقول: "غالبا ما يكون محتوى السعرات الحرارية في الخبز المقرمش أعلى مما في الخبز. فإذا كان الشخص يأمل بمساعدته تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها وفقدان الوزن، فقد لا يحسب بشكل صحيح الكمية ويرتكب خطأ. لأن الخبز المقرمش، يحتوي على العديد من المكونات الإضافية، مثل نكهات مختلفة، والسكر. ومثل هذا التركيب متعدد المكونات ليس مفيدا للرشاقة دائما".

ووفقا لها، لا يمكن أيضا اعتبار الخبز الأسمر صحيا أكثر من الخبز الأبيض. لأن هذا يعود إلى نوع الدقيق المستخدم في صنعه.

المصدر: gazeta.ru