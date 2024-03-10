الصحة العالمية: صيام رمضان مناسبة سانحة لتقليل الوزن بمعدل كيلو أسبوعيا

كشف الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار التغذية بمنظمة الصحة العالمية أن صيام رمضان له فوائد عدة فهو فرصة لتجديد النشاط وزيادة هرمونات النمو في جسم الإنسان، والوقاية من الأمراض المزمنة.

وأوضح الجوالدة أنه ثبت علميا أن الصيام لفترات طويلة تتجاوز الـ 10 ساعات يساعد في التخلص من الخلايا الميتة في الجسم، محذرا من الممارسات الخاطئة خلال فترة الصيام مثل التناول المفرط للطعام والوجبات الدسمة والأكل طوال الليل وفي فترة السحور.

صيام رمضان فرصة لخفض الوزن

وأشار المستشار إلى أن الإنسان بحاجة إلى عدد محدد من السعرات الحرارية خلال اليوم، بالتالي يمكن بمساعدة الصيام خفض الوزن والتغلب على السمنة، مؤكدا أن التخمة تحرم الصائم من فوائد الصيام، وحذر من تناول الحلويات بكثرة والمقليات والدهون والأملاح.

وأكد أن شهر رمضان فرصة لتجديد أسلوب الحياة، إذ يمكن فقدان الوزن بمعدل كلغم اسبوعيا.

تجنب اللحوم المصنعة

ونصح بضرورة التركيز على الغذاء الصحي وتناول الخضروات والغذاء المشوي والأسماك واللحوم البيضاء وتجنب اللحوم المصنعة الغير صحية لأنها من أسباب الإصابة بالسرطان.

ولفت إلى أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة، وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

وتعتمد آلية الصيام على امتناع الجسم عن تناول الطعام لفترات طويلة فيبدأ الجسم بالحصول على الطاقة من سكر الجلوكوز الموجود في الجسم، وعندما ينفذ مخزون السكر خلال فترة الصيام يبدأ باستهلاك السكريات والدهون المخزنة في أنسجة الجسم وبالتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

من ناحية أخرى وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لصيام آمن في شهر رمضان الكريم مؤكدا بدوره أن شهر رمضان فرصة لتقليل الوزن.

وحذر من الإفراط في تناول الحلويات في رمضان، موضحا أنه يمكن تناول الحلويات مثل الأرز باللبن والبليلة والفاكهة بعيدا عن الإفراط في تناول الحلويات.

وأوضح المعهد أن وجبة الإفطار يجب أن تقسم على فترات بحيث لا يأكل الإنسان طعامه مرة واحدة، وشدد على ضرورة تناول التمر عند الإفطار نظرا لأن له فوائد متعددة منها تنبيه المعدة لاستقبال الطعام وضبط نسبة السكر في الدم.

طبق السلطة أساسي علي وجبة الإفطار

وشدد خبراء المعهد على أهمية شرب الماء عند الإفطار لتعويض الجسم عن نقص السوائل، كما أن طبق السلطة يعد أساسيا خلال وجبة الافطار، إلى جانب البروتين سواء الحيواني أو النباتي.

المصدر: وكالات