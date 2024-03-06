كيف تتخلص من الإمساك المزعج؟

يمكن أن يؤدي تغيير النظام الغذائي وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف وتناول بعض الأدوية والشعور بالاكتئاب، إلى الإصابة بالإمساك المزعج.

وبهذا الصدد، تحدثت خبيرة في التغذية عن عصير طبيعي سيجعلك تذهب إلى الحمام خلال 30 دقيقة فقط من تناوله.

وفي حديثها على "تيك توك"، قالت الخبيرة فانيسا إيرين: "أنت بحاجة لتناول عصير الكرفس مع السبانخ بعد خلطها معا في الماء. تناوله وتجول قليلا في المنزل، وستذهب إلى الحمام على الفور".

ويحتوي كل من السبانخ والكرفس على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، ما يمكن أن يساعد على الهضم ويحفز الرغبة في دخول المرحاض.

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وهناك مواد غذائية أدرجتها مجلة Medical News Today كعلاجات محتملة للإمساك، وتشمل: زيت الزيتون وبذور الكتان والبروبيوتك والخضروات الليفية والفواكه العالية الألياف وخبز القمح الكامل والحبوب والمعكرونة والماء.

ويمكن للخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان أن تساعد في تعزيز حركة الأمعاء بشكل منتظم، مثل البطاطا الحلوة والقرنبيط والجزر. كما تحتوي البقوليات، مثل الفول والعدس والبازلاء، على نسبة عالية جدا من الألياف، ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن والحماية من سرطان الأمعاء أيضا.

وأوصت مجلة Medical News Today على وجه التحديد بفاكهة الكيوي والتفاح والكمثرى والعنب والتوت الأسود والخوخ لعلاج الإمساك.

ويعد الجفاف سببا رئيسيا للإمساك، لذا فإن زيادة شرب الماء يساعد على الوقاية منه.

المصدر: إكسبريس