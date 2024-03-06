ألعاب الفيديو.. كيف تؤثر 3 ساعات لعب يومية على صحتك؟

حذر باحثو جامعة كوينزلاند الأسترالية من أن استخدام ألعاب الفيديو 3 ساعات فقط يوميا، يمكن أن يلحق الضرر بجسمك.

وأجرى فريق البحث استطلاعات شملت 955 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 18 و94 عاما، حيث سئلوا عن عدد المرات التي لعبوا فيها ألعاب الفيديو، وما إذا كانت لديهم خطط لأن يصبحوا لاعبين محترفين، وأيضا ما إذا تعرضوا لمشاكل جسدية نتيجة اللعب لفترة طويلة.

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وكشفت النتائج أن المشاركين الذين لعبوا ألعاب الفيديو لمدة 4 ساعات أو أكثر في جلسة واحدة، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض جسدية سلبية، شملت إجهاد العين (46.1%) وآلام اليد أو تصلب الرسغين (45.4%) وآلام الظهر أو تصلب الرقبة (52.1%)، بالإضافة إلى الإرهاق والصداع.

وتبين أيضا أن المشاركين الذين سجلوا درجات عالية في اضطراب ألعاب الإنترنت (أو إدمانها)، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن مشاكل جسدية بأربع مرات.

وأوضح الباحثون أن "العلاقة بين اللعب لفترات طويلة والمشاكل الجسدية أو الألم تنطبق على كل من الشباب وكبار السن، على الرغم من أن الأفراد الأكبر سنا أظهروا مخاطر أعلى للإصابة بألم في اليد أو الرسغ". وكانت الفئات العمرية الأكبر سنا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض جسدية محددة مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما.

وتحث الدراسة اللاعبين على أخذ فترات راحة منتظمة خلال ماراثونات ألعاب الفيديو الخاصة بهم.

نشرت الدراسة في مجلة Computers in Human Behavior.

المصدر: ديلي ميل