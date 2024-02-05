ألعاب الفيديو قد تعرض الملايين لخطر فقدان السمع الدائم

يعد الصوت جزءا رئيسيا من تجربة ألعاب الفيديو بالنسبة للكثيرين، لكننا لا نعرف الكثير عما تفعله الألعاب بسمعنا.

وحددت دراسة منهجية 14 ورقة بحثية فريدة، والتي ضمت معا أكثر من 50000 شخص من تسعة بلدان مختلفة، مع التركيز جميعها على العلاقة بين فقدان السمع و/أو الطنين وألعاب الفيديو.

ويغطي البحث مجموعة متنوعة من ظروف الألعاب، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم المنزلية وألعاب الهاتف المحمول ومراكز الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ومع زيادة شدة الصوت، ينخفض وقت التعرض الآمن بشكل كبير. لذا فإن جلسة اللعب لمدة ثلاث ساعات مع زيادة مستوى الصوت يمكن أن تسبب ضررا دائما أكثر بكثير من قضاء 15 دقيقة على المستوى نفسه.

ويمكن للبالغين أن يتحملوا بأمان مستويات صوت تبلغ حوالي 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ولكن عند مستوى صوت 90 ديسيبل، صوت صراخ الشخص، ينخفض هذا الحد الزمني إلى أربع ساعات أسبوعيا قبل المخاطرة بفقدان السمع. وتستطيع آذاننا التعامل مع أصوات تبلغ شدتها 95 ديسيبل (صوت محرك دراجة نارية) لمدة ساعة و15 دقيقة فقط.

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لذلك، يشعر الخبراء بالقلق من متوسط حجم صوت سماعة الرأس في أربع من ألعاب إطلاق نار، حيث يتراوح بين 88.5 إلى 91.2 ديسيبل، وفقا لإحدى الدراسات الواردة في المراجعة.

ووجدت ورقة بحثية أخرى أن الأصوات النبضية - وهي دفقات قصيرة وعالية من الضوضاء قد تشير إلى إطلاق نار أو اصطدام - يمكن أن تبلغ ذروتها عند 119 ديسيبل.

وأفادت ثلاث أوراق بحثية تركز على مراكز الألعاب أن مستويات الصوت تتراوح بين 80 و90 ديسيبل، ووجدت ورقتان أن هذه البيئات تزيد من احتمالات الإصابة بالطنين الشديد وفقدان السمع عالي التردد.

ووجدت إحدى الأوراق البحثية حول ألعاب الهاتف المحمول أن متوسط مستوى الصوت كان 43.2 ديسيبل، ما يشير إلى أن هذا النوع من الألعاب لا يشكل مصدر قلق، على الأقل بالنسبة لآذاننا.

وكتب الباحثون: "اللاعبون الذين يستمعون إلى مستويات صوت عالية الشدة ولفترات طويلة قد يتعرضون لخطر فقدان السمع الدائم الناجم عن الصوت و/أو الطنين".

وعلى الرغم من أن الأدلة حتى الآن محدودة جدا، إلا أن الأبحاث المتاحة تشير في النهاية إلى الألعاب كمصدر محتمل للاستماع غير الآمن.

نشر البحث في مجلة BMJ للصحة العامة.

المصدر: ساينس ألرت