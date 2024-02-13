طبيب: البواسير قد تنذر بالسرطان

أعلن الدكتور ألكسندر بريكاتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الهيموغلوبين المنخفض والبواسير التي يصعب علاجها قد تكون من أعراض السرطان.

ويشير الطبيب، إلى أن السرطان في مراحله الأولى لا يسبب الألم، بالإضافة إلى أن المرض يمكن أن يظهر في أي عمر.

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ووفقا له، يجب على الشخص الذي يعاني من البواسير التي لا يمكن علاجها، باستخدام التحاميل وظهور الدم، إجراء تنظير القولون بشكل عاجل. لأن التنظير يسمح برؤية حتى التكوينات المسطحة التي لا تبرز فوق سطح الأمعاء. والكشف المبكر عن الورم يسمح بعلاج المرض وبالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات.

ويشير الطبيب، إلى أن سرطان القولون يتطور ببطء وفي الداخل. ويشعر بعض المرضى بالحرج من الخضوع لتنظير القولون، ولكنه يضطر للخضوع إلى هذا الفحص عندما يحصل انسداد معوي حاد، وحينها لا يمكن حتى إجراء عملية جراحية للحفاظ على حياته. لذلك من الضروري إجراء فحص طبي سنوي خاصة إذا كانت في العائلة حالات الإصابة بسرطان القولون.

وبما أن العوامل المحفزة للاصابة بسرطان القولون هي الخمول البدني، ونقص الألياف الغذائية في النظام الغذائي، والإفراط في تناول اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة (النقانق، والوجبات السريعة)، فيجب على الشخص التحرك كثيرا وعلى الأقل المشي، والالتزام بمبادئ التغذية السليمة.

المصدر: فيستي. رو