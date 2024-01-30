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طبيب أورام يكشف خطأ غذائيا شائعا يحفز تطور السرطان

الصحة

طبيب أورام يكشف خطأ غذائيا شائعا يحفز تطور السرطان
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور إيفان كاراسيوف أخصائي طب وجراحة الأورام عادة غذائية شائعة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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ووفقا له، يعتبر تناول اللحوم الدهنية والأغذية المعلبة بصورة غير منضبطة سببا في معظم حالات أورام القولون والمستقيم. لذلك سيساعد تغيير هذه العادة على تحسين الوضع.

ويقول: "نستقبل هؤلاء المرضى والدموع في أعيننا. لأنه، مثلا، يمكن الوقاية من 95 بالمئة من حالات سرطان القولون. لأن عملية هضم اللحوم الحمراء. لا تكون كاملة دائما. أي تبقى مواد تتخمر. وهذه المواد تدعم الالتهاب المزمن في الأمعاء. لذلك ينصح بعدم تناول اللحوم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ومن الأفضل استبدالها بالأسماك".

ويشير الطبيب، إلى أن الخطأ الآخر الذي يرتكبه المرضى في اكتشاف السرطان هو التركيز غير المشروط على علامات الورم. لأنه لا توجد اختبارات في المرحلة ما قبل السريرية تعطي نتائج واضحة، على الرغم من ظهور اتجاه إيجابي في الطب مؤخرا يساعد على كشف الأورام في الجهاز الهضمي مبكرا.

المصدر: نوفوستي 

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