مجموعات الأمراض التي تشير إليها دهون البطن

أعلنت الدكتورة يانا كارتاييفا، خبيرة التغذية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تراكم الدهون في منطقة البطن يمكن أن يشير إلى ست مجموعات من الأمراض.





وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "السمنة في منطقة البطن تشير إلى تراكم الدهون حول الأعضاء الموجودة في البطن - الدهون الحشوية. وهذا يرتبط بزيادة خطر الإصابة:

1- بأمراض القلب والأوعية الدموية. 2- السرطان. 3- داء السكري. 4- أمراض الجهاز الهضمي (أمراض الكبد المرتبطة بالتمثيل الغذائي، وحصى المرارة، وداء الارتداد المعدي المريئي). 5- أمراض الجهاز العظمي المفصلي. 6- أمراض الجهاز التناسلي".

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ومن أجل تحديد تراكم الدهون في منطقة البطن وفقا لها، يجب احتساب الوزن الزائد. وتقترح الجمعيات الطبية تصنيفات مختلفة للسمنة، وأفضلها يعتمد على مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وتقول: "مؤشر كتلة الجسم مهم ولكنه ليس مطلقا. لأنه لا يشمل الأطفال في مرحلة النمو والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والرياضيين والأشخاص ذوي العضلات الضخمة والنساء الحوامل. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة السمنة في منطقة البطن، قد لا تحتوي أجزاء أخرى من الجسم على طبقة واضحة من الدهون، ما قد يشوه نتيجة مؤشر كتلة الجسم. لذلك، من الضروري قياس محيط الخصر وكذلك محيط الورك".

وتشير الطبيبة، إلى أن معدل محيط الخصر للنساء يجب أن يكون أقل من 84 سم وللرجال أقل من 94 سم. أما محيط الوركين فيقاس في الجزء الأوسع. ثم يتم حساب نسبة محيط الخصر إلى محيط الوركين، حيث النسبة الطبيعية للنساء هي أقل من 0.85، وللرجال أقل من 1.0.

المصدر: Gazeta.Ru