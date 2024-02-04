جراح أعصاب إيطالي يقلل من شأن مشروع "ماسك" بإدخال زرعة للدماغ

اعتبر جراح الأعصاب الإيطالي المتخصص في عمليات زراعة الدماغ، سيرجيو كانافيرو، أن فكرة إدخال زرعة إلى دماغ الإنسان، وفق ما أعلن عنه إيلون ماسك، هي أخبار مضللة.

يعتقد كانافيرو أن النموذج الذي اقترحه رجل الأعمال ليس قديما فقط، وإنما يخدم أغراضا مختلفة تماما عما ذكره أيضا.

وقال الجراح الإيطالي: أن ما يتحدث عنه ماسك موجود منذ زمن طويل ويجري تطبيقه في سويسرا مثلا. هذه خدعة تجارية، تتحدث عن تجسيد حلم الدخول في الواقع الافتراضي والسيطرة عليه.

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وأشار كانافيرو إلى أن تقنية ماسك، التي يوجد نماذج مشابهة لها، لا تعيد وظائف الجسم الحسية (الجنسية ووظائف الجهاز العصبي السمبثاوي). موضحا أن هذا يتطلب توصيل آلاف الوصلات الدقيقة، وهذا بدوره يهدد بالعدوى وبحدوث نزيف. وعبر كانافيرو عن قناعته بأن هذه الطريقة لا تصلح لعلاج المرضى المصابين بالشلل.

في 28 يناير، قامت شركة التكنولوجيا العصبية Neuralink العائدة لـ Musk بإدخال زرعة في الدماغ البشري لأول مرة.

وأعلن إيلون ماسك عن ظهور أول منتج لشركة Neuralink وأطلق عليه اسم "Telepathy"، وهو يسمح للإنسان بالتحكم في الهاتف والكمبيوتر بقوة الفكر.

وذهب ماسك إلى أبعد من ذلك بالقول أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تسمح للأشخاص الذين فقدوا السيطرة على أطرافهم باستعادة القدرة على الحركة.

المصدر: تاس