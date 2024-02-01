4 روائح للجسم لا يجب أن تتجاهلها أبدا

تعد رائحة الجسم أمرا طبيعيا يمكن للناس التعامل معه في المنزل، مثل الاستحمام الذي يساعد على التخلص بسرعة من الرائحة التي تنشأ نتيجة للتعرق الزائد.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تشير رائحة الجسم إلى مشكلة صحية، خاصة إذا استمرت أو كانت مميزة.

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وتوضح الدكتورة جين كودل، طبيبة الأسرة المقيمة في الولايات المتحدة، عبر مقطع فيديو على قناتها على "تيك توك"، الروائح التي يجب الحذر منها، والتي تشمل:

رائحة الفم الكريهة

حذرت الدكتورة كودل من أنه إذا لم تختفي رائحة الفم الكريهة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فلا ينبغي تجاهلها.

وقالت: "نتساءل عما إذا كان شخص ما يعاني من سوء نظافة الفم، ولكن حقيقة الأمر هي أن رائحة الفم الكريهة التي لا تزول قد تكون ناجمة في الواقع عن حالات أخرى، مثل الارتجاع الحمضي أو التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، أو جفاف الفم، وعدم إفراز ما يكفي من اللعاب، والكحول أو بعض الأدوية، أو حالات أخرى".

وتوصي بضرورة زيارة الطبيب إذا كان لديك رائحة فم لا تزول بعد التنظيف.

رائحة شبيهة بالسمك من المهبل

أوضحت الدكتورة كودل أنه إذا رصدت رائحة شبيهة بالسمك صادرة عن المهبل "فلا ينبغي عليك تجاهلها، لأنك قد تكونين مصابة بالتهاب المهبل الجرثومي. وهذا هو فرط نمو البكتيريا السيئة".

مضيفة أن البكتيريا السيئة يمكن أن تتفوق على البكتيريا الجيدة وتسبب العدوى التي تحتاج إلى علاج طبي.

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رائحة بول كريهة

يمكن أن تشير رائحة البول الكريهة إلى وجود عدوى في المسالك البولية (UTI). وتؤثر عدوى المسالك البولية على المسالك البولية، بما في ذلك المثانة (التهاب المثانة)، أو مجرى البول (التهاب الإحليل)، أو الكلى (عدوى الكلى).

ويصف بعض خبراء الصحة الرائحة بأنها تشبه الأمونيا، وقد تصاحب ذلك أعراض أخرى، مثل الألم أو الإحساس بالحرقان عند التبول، أو الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

وقالت الدكتورة كودل: "هذا ينطبق على الرجال والنساء. إذا كانت رائحة بولك غريبة، قم بفحصها".

جرح ذو رائحة كريهة

توضح الدكتورة كودل أنه إذا كان لديك قرح أو جرح في أي مكان من جسدك وكانت رائحته كريهة، فهذا قد يشير إلى إمكانية الإصابة بالعدوى. وهو ما يتطلب زيارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

المصدر: إكسبريس