خبيرة توضح كيفية التكييف بسرعة وأمان مع نظام التغذية الصحي

دعت الدكتورة تاتياتا ميشيرياكوفا أخصائية التغذية الصحية، إلى التخلي عن وجبات الطعام المتأخرة، وأوضحت كيف يمكن بسرعة وأمان التحول إلى نظام غذائي صحيح.





وتقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "أولا، على الشخص تحديد أهداف واقعية لنفسه. بغض النظر عن الموسم والبيانات الأولية، حيث إن فقدان الوزن الآمن الموصى به هو 3-4 كلغم شهريا. ولن يلحق هذا أي ضرر بصحة وعمل الأجهزة الرئيسية الداعمة للحياة : منظومة المناعة، الغدد الصماء، الجهاز العصبي وغيرها. وبدلا من التركيز على مؤشر الميزان يجب تقدير حتى التغييرات الصغيرة في الوزن - لأن هذه بالفعل ديناميكية إيجابية ستقود الشخص إلى النتيجة المرجوة".

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وثانيا، يجب تعديل النظام الغذائي الذي يجب أن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن على مدار اليوم: 25-30 بالمئة في الصباح، 30-40 بالمئة بعد الظهر (الغداء) و30-35 بالمئة في المساء وشرب ما لا يقل عن 30 مللي لتر من الماء الصافي لكل 1 كلغم من الوزن في اليوم.

وثالثا - عدم تناول أكثر من 300-500 غم في كل وجبة، وأن تحتوي على البروتين وخضروات طازجة قدر الإمكان.

ورابعا- يجب استبعاد المنتجات الضارة، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعبأة والصلصات والمنتجات المعالجة والحلويات والمعجنات.

وتوصي بتجنب فترات الصوم الطويلة، وتناول نفس الأطعمة فترة طويلة، والحذر من تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لأنها تسبب نقص المعادن الضرورية للجسم وتقلل من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم، ما قد يؤدي لاحقا إلى تعطيل العمليات التي تحتاج إلى طاقة في الجهاز العصبي والهرموني والغدد الصماء والأوعية الدموية ومنظومة المناعة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"