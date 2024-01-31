بينها خطر الوفاة المبكرة .. أربع حالات مقلقة يمكن أن تقولها قبضة يدك عند المصافحة

يمكن للعديد من العوامل أن تقلل أو تزيد من متوسط العمر المتوقع، مثل الوراثة والنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.

ومع ذلك، أظهرت بعض الأبحاث أن اختبارا بسيطا بيديك يمكن أن يكشف أيضا ما إذا كنت ستعيش حياة طويلة أم لا.

ووفقا للباحثين، فإنه يمكن أن تكون المصافحة مؤشرا مفيدا للصحة، حيث يرتبط ضعف قبضة اليد باحتمال الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب وحتى الخرف.

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وأفاد الخبراء بأن المصافحة الضعيفة قد تعكس الحالات التالية:

خطر الوفاة المبكرة

وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة Frontiers Journal في عام 2023، أن ضعف قوة قبضة اليد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بجميع الأسباب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت النتائج إلى أن قوة القبضة العالية ارتبطت بانخفاض عدد الوفيات لدى المرضى الذين يعانون من ثلاثة أمراض مصاحبة أو أكثر، ما يشير إلى أن التمارين الوظيفية يمكن أن تحسن تشخيص الأمراض المصاحبة.

وخلصت دراسة منفصلة، شملت بيانات 1.1 مليون مشارك، إلى أن أولئك الذين يواجهون ضعفا في قبضة اليد في منتصف العمر لديهم خطر أعلى بنسبة 20% للوفاة بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان.

وقالت الدراسة: "إن انخفاض القوة العضلية لدى المراهقين هو عامل خطر منشئ للأسباب الرئيسية للوفاة في مرحلة الشباب، مثل الانتحار وأمراض القلب والأوعية الدموية".

القلب

وجد علماء من جامعة كوين ماري في لندن أن المصافحة الضعيفة يمكن أن تكون علامة على زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفي دراسة مولتها مؤسسة القلب البريطانية، وجد الفريق أن الذين يعانون من انخفاض قوة القبضة لديهم قلوب أضعف وأقل قدرة على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

وارتبط انخفاض قوة قبضة اليد أيضا بتضخم القلب وتلفه.

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وعلق البروفيسور ستيفن بيترسن، الذي قاد الدراسة من معهد أبحاث ويليام هارفي التابع للملكة ماري: "تظهر دراستنا أن قوة قبضة اليد الأفضل ترتبط بوجود بنية ووظيفة قلب أكثر صحة. إن قوة قبضة اليد هي إجراء غير مكلف وقابل للتكرار وسهل التنفيذ، ويمكن أن تصبح وسيلة سهلة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب ومنع الأحداث الكبرى التي تغير الحياة، مثل النوبات القلبية".

الاكتئاب

وجدت دراسة أجريت عام 2023 صلة محتملة بين قوة قبضة اليد والاكتئاب. وقالت الدراسة التي شملت أكثر من 51 ألف مشارك: "إن انخفاض قوة قبضة اليد ارتبط بزيادة احتمال الإصابة بالاكتئاب. والتقييم المبكر لقوة قبضة اليد قد يحدد السكان المعرضين لخطر الاكتئاب بين الأفراد في منتصف العمر وكبار السن".

الخرف

يمكن أن تكون قوة المصافحة علامة على الإصابة بالخرف. واقترحت مراجعة لـ 15 دراسة، نشرت في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience، أنه يمكن استخدام قوة قبضة اليد لتشخيص حالة سرقة الذاكرة هذه.

وقال الباحثون: "ترتبط قوة القبضة المنخفضة بزيادة خطر ظهور التدهور المعرفي والخرف. يجب أن نكون في حالة تأهب للأفراد الذين يعانون من ضعف قوة القبضة وأن نحدد الخلل المعرفي في وقت مبكر".

المصدر: إكسبريس