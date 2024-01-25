طبيبة تحدد المستوى الخطر لضغط الدم المنخفض

تقول الدكتورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية إنه إذا كان مستوى ضغط الدم عند الشخص 90/ 60 ويشعر بحالة صحية طبيعية فلا حاجة للقلق.





وتستطرد ولكن إذا كانت الحالة الصحية تسوء فيجب اتخاذ ما يلزم.

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وتقول: "يجب أن نعلم أن ضغط الدم يعتبر منخفضا إذا كان أقل من 60/90 ملم عمود زئبق. ولكن يعتقد الكثيرون أن هذا يشير إلى أن مستوى ضغط الدم منخفض، مع أنه في الواقع هذه أرقام طبيعية".

ووفقا لها، المهم كيف يشعر الشخص. إذا كان كل شيء طبيعيا بالنسبة له فلا حاجة للقلق. ولكن إذا كان يشعر بالدوخة والضعف وضبابية الرؤية وأنه سيفقد الوعي، فهذه علامات مقلقة فعلا.

وتشير الطبيبة إلى وجود ثلاثة أسباب لانخفاض مستوى ضغط الدم: 1- تغير وضعية الجسم. 2- الوقوف فترة طويلة (خاصة الأطفال والشباب). 3- بعد تناول الطعام.

ولكن يجب عدم الخلط بين هذه الأسباب وانخفاض مستوى ضغط الدم الحاد الناجم عن فقدان الدم أو عدوى أو رد الفعل التحسسي أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو تلف الجهاز العصبي.

المصدر: life.ru