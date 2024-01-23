دراسة: السكري مرتبط بآلام مرهقة للمرضى!

أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع نسبة السكر في الدم دون علاج يمكن أن يسبب مشاكل مؤلمة، مثل الكتف المتجمد، ومتلازمة النفق الرسغي المؤلمة في المعصم.

ولطالما ارتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم بمشاكل في الساقين والقدمين، ما يسبب في بعض الأحيان تقرحات مؤلمة، بل وتؤدي إلى بتر الأطراف.

كما تم ربط هذه الحالة أيضا بمشاكل العضلات والعظام في الجزء العلوي من الجسم، لكن الدراسة التي أجراها علماء في جامعة إكستر هي الأولى التي تقدم دليلا على أن هذه المشاكل ناجمة بشكل مباشر عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وحلل العلماء البيانات الجينية من 370 ألف مشارك في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق تحتوي على معلومات وراثية ونمط حياة ومعلومات صحية مجهولة المصدر.

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ووجدوا أدلة قوية على أن أولئك الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط، والمعروف باسم فرط سكر الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأربعة مشاكل في الأطراف العلوية: حالات الكتف المتجمدة، حيث يتكاثف النسيج الضام في المفصل ما يؤدي إلى التيبس وعدم الراحة، ومتلازمة النفق الرسغي، حيث تسبب الأعصاب المحتبسة في الرسغ التنميل والوخز والدبابيس والإبر، وتقلص دوبويترين، حيث يتكاثف النسيج الضام في اليد ويضيق ما يتسبب في انحناء الأصابع إلى الداخل، والإصبع الزنادية، وهي حالة مشابهة تؤثر على إصبع واحد فقط.

وتشير الدراسة إلى أنه مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة مستويات مادة في الجسم تسمى المنتجات النهائية للتسكر المتقدم (AGEs)، والتي تتشكل عندما تختلط البروتينات والدهون والحمض النووي مع السكريات في مجرى الدم.

ويُعتقد أن تراكم AGEs، الموجود في أيدي الأشخاص المصابين بمرض دوبويترين وفي أكتاف أولئك الذين يعانون من الكتف المتجمدة، يسبب تلف وسماكة الأوتار والمفاصل والأنسجة الضامة التي تسبب المشاكل.

ويقول قائد البحث، الدكتور هاري غرين، من كلية الطب بجامعة إكستر: "توضح دراستنا باستمرار أن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يسبب هذه الحالات في الأطراف العلوية. يمكننا الآن تصنيفها على أنها مضاعفات مرض السكري. ويجب أن يكون الأطباء الذين يعالجون مرضى السكري على دراية بهذه المضاعفات، حتى يتمكنوا من تقديم المشورة بشأن أفضل مسارات العلاج".

المصدر: ديلي ميل