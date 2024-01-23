ما تأثير التغذية في صحة الأسنان؟

كشف الدكتور محمد داخكيلغوف، أخصائي طب وجراحة الأسنان المواد الغذائية التي تلحق الضرر بالأسنان.





ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "لا يدور الحديث عن الأطعمة السكرية التي تساهم في تطور تسوس الأسنان فقط. لإن الإفراط في تناول الأطعمة الحامضة والكربوهيدرات والأطعمة الصلبة، وكذلك الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي".

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ووفقا له، مثلا الكربوهيدرات في طبق من البطاطاس أو المعكرونة أو العصائد والخبز والمعجنات تتحلل إلى سكر الذي يصبح غذاء للبكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. كما أن الأطعمة الغنية بالأحماض تدمر مينا الأسنان تدريجيا وتهيج اللثة.

ويقول: "يمكن أن تؤذي الأطعمة الصلبة الأنسجة الرخوة وتؤدي إلى تشققات مجهرية في المينا. ويمكن أن يسبب الطعام الساخن أو البارد فرط الحساسية للأسنان واللثة، ما يترك حروقا، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى ظهور تشققات في المينا. وبما أن المينا لا تشفى ذاتيا، فإن هذه الشقوق الصغيرة ستبقى إلى الأبد، تخترقها البكتيريا والأحماض والصبغات الغذائية".

ويشير الطبيب إلى وجود عامل آخر لا يؤخذ بالاعتبار دائما.

ويقول: "يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C مثلا إلى أمراض اللثة الالتهابية، ونقص فيتامين D إلى عدم امتصاص الكالسيوم بصورة كاملة، ونقص فيتامين K يؤثر أيضا سلبا في عملية امتصاص الكالسيوم، حيث أن هذا الفيتامين مسؤول عن ضمان وصول الكالسيوم إلى العظام والأسنان، ولن يترسب على جدران الأوعية الدموية".

ولكن هذا لا يعني استبعاد كل شيء باستثناء الماء. لأن مهمة الأسنان هي المضغ، لذلك هي بحاجة إلى عملية المضغ لكي تبقى قوية ومتينة . وأفضل طريقة لضمان صحتها هي حمايتها والاعتناء بنظافتها، وتناول أطعمة غنية بفيتامينات C وD وK، بالإضافة إلى الكالسيوم والفلور.

المصدر: Gazeta.Ru