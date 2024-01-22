موانع استخدام قطرات الأنف

شرحت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة سفيتلانا ماركوفا متى يجب الامتناع عن استخدام قطرات الأنف.

وقالت سفيتلانا ماركوفا في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru الإلكترونية الروسية إنه يمكن أن تسبب الأدوية المضيّقة للأوعية الدموية في الأنف اضطرابات في خفقان القلب، لذلك يمنع استخدامها للذين يعانون من عدم انتظام دقات القلب.

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وأوضحت أن "أدوية تضييق الأوعية الدموية في الأنف لا يمكن استخدامها لعلاج الجلوكوما أو التهاب الأنف الضموري أو ورم القواتم أو عند تعاطي المثبطات والمكملات النشطة بيولوجيا التي يمكن أن تمنع إنزيم أوكسيديز أحادي الأمين الموجود في النهايات العصبية وكذلك بعد الخضوع لعملية جراحية في الدماغ".

ومن الجدير بالذكر أن روسيا تشهد زيادة متوقعة في حالات الإصابة بأمراض التنفس الحادة والإنفلونزا، حيث ارتفع عدد المصابين بها بنسبة 78% خلال أسبوع واحد، والسبب الرئيسي لذلك هو بداية الموسم البارد.

وقال عالم المناعة الروسي فلاديسلاف زيمتشوغوف في مقابلة مع موقع Life.ru الإلكتروني الروسي إن روسيا تشهد الآن انتشار وباء ثلاثي (انتشار ثلاثة فيروسات في وقت واحد)، وهي فيروسات أمراض التنفس والإنفلونزا والفيروس التاجي.

ومع ذلك دحض الطبيب الأسطورة الشائعة بأن الإنسان يمكن أن يصاب بعدة فيروسات في وقت واحد، وأشار إلى أن الفيروس الأول يسبب استجابة مناعية تمنع الفيروس الآخر من إصابة المريض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا