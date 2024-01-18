وكالة CDC الأمريكية تسكت عن التحذير بشأن تأثير مميت محتمل مرتبط بلقاحات "كوفيد-19"!

لم ترسل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض مطلقا تنبيها صحيا عاجلا صاغته في مايو 2021 بشأن تأثير جانبي مميت محتمل مرتبط بلقاحات "كوفيد-19" التي كانت تروج لها.

واستمرت في تطبيق استخدام الجرعات دون تحذير الناس، وفقا لوثيقة حصلت عليها Epoch Times يوم الأربعاء.

وفي رسالة بريد إلكتروني مشتركة بعنوان "مسودة تنبيه بشأن التهاب عضلة القلب وmRNA للقاحات" حصلت عليها "التايمز"، أبلغ مسؤول مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، الدكتور ديميتر داسكالاكيس، اثنين من زملائه رفيعي المستوى أنه أرفق "أحدث مسودة تنبيه كما تمت مناقشتها".

وتقوم الوكالة بنشر ما تصفه بـ "المعلومات الصحية الحيوية" للأطباء ومسؤولي الصحة العامة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي من خلال نظام يسمى شبكة التنبيه الصحي. وبحسب ما ورد، تم إعداد التحذير للنشر عبر هذه الشبكة، وكان البريد الإلكتروني لدسكالاكيس مؤرخا في 21 مايو 2021، لكنه لم ينشر قط.

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وعلى الرغم من عدم الإعلان عن النص الدقيق للتحذير، إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض كانت تتتبع حالات التهاب عضلة القلب لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بلقاحات "كوفيد-19" المستندة إلى mRNA من شركة فايزر وموديرنا لعدة أشهر، وشهدت ما اعترفت به داخليا بأنه ارتفاع مثير للقلق في الحالات، حتى مع استمرارها في حث جميع الأمريكيين على التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد.

وقبل يومين من إرسال البريد الإلكتروني، أخبر مركز السيطرة على الأمراض مسؤولي الولاية أنه "يراقب عن كثب" حالات ما بعد التطعيم من التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، وهي حالة مماثلة، واعترف بأن مثل هذه الحالات "يمكن أن تكون خطيرة". ومع ذلك، لم يتم إخطار الناس إلا بعد أسابيع، واستمر المركز في الترويج للقاحات لجميع الأمريكيين، حتى بعد الإعلان عن المخاطر.

وبدلا من مسودة التنبيه التي لم يتم إصدارها مطلقا، اختار مركز السيطرة على الأمراض لاحقا إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالخطر في وثيقة بعنوان "الاعتبارات السريرية" التي تفتقر إلى اللغة القوية أو التوزيع على نطاق واسع الذي كانت ستتلقاه نشرة شبكة التنبيه الصحي.

وفي حين اعترفت بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، فقد ركزت بشكل مماثل على الحاجة إلى تطعيم كل شخص فوق سن 11 عاما.

وعلى الرغم من التقارير الإخبارية الدولية التي تفيد بأن التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا كان مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية لم تبلغ الناس بالمخاطر إلا بعد الموافقة على اللقاحات للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وهي إحدى الفئات العمرية الأكثر عرضة لآثارها الجانبية القاتلة.

المصدر: RT