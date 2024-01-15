دراسة: نظام غذائي محدد مرتبط بتقليل مخاطر "كوفيد-19"

يعمل العلماء جاهدين لمحاولة معرفة المزيد حول العوامل التي تجعل كل واحد منا أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة الجديدة.

وتبين أن الالتزام بنظام غذائي نباتي يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالفيروس بنسبة 39%، وفقا لدراسة جديدة شملت 702 من البالغين البرازيليين أجراها باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل.

ويمكن القول إن تحليل البيانات ليس قويا بما يكفي لإثبات السبب والنتيجة المباشرة، لكنه يشير إلى أن الحد من اللحوم والمنتجات الحيوانية أو تجنبها قد يمنح بعض الحماية ضد فيروس SARS-CoV-2.

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وكتب الباحثون: "تقدم دراستنا دليلا على أن الأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا كان لديهم معدل إصابة أقل بـ"كوفيد-19" حتى بعد مراعاة المتغيرات المهمة، مثل النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الموجودة مسبقا".

وأفاد 278 من أصل 702 من المشاركين في الدراسة، أنهم اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا إلى حد كبير.

ويعتقد فريق البحث أن الفوائد العامة التي تأتي مع النظام الغذائي النباتي، بما في ذلك تحسين صحة القلب وانخفاض ضغط الدم، قد تعزز أيضا جهاز المناعة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

وكتب الباحثون: "الأنماط الغذائية النباتية غنية بمضادات الأكسدة والفيتوستيرول والبوليفينول، والتي تؤثر بشكل إيجابي على العديد من أنواع الخلايا المتورطة في وظيفة المناعة وتظهر خصائص مضادة للفيروسات مباشرة".

وتدعم الدراسة أبحاث سابقة ربطت الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض احتمالات الإصابة بعدوى "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

نشر البحث في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health.

المصدر: ساينس ألرت