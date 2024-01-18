نصائح للتخلص من قشرة الرأس

يمكن أن تسبب قشرة الرأس إزعاجا كبيرا للشخص، لأنها تلاحظ على الملابس وغالبا ما تكون مصحوبة بحكة وطبقة دهنية في فروة الرأس.



وتقدم الدكتورة أناستاسيا فيدوروفا، أخصائية علاج الشعر في حديث لـ Gazeta.Ru بعض النصائح لتقليل ظهور قشرة الرأس.

ووفقا لها يشير ظهور قشرة الرأس قبل كل شيء في أغلب الأحيان إلى التهاب الجلد الدهني، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من قشرة الرأس، عليه استشارة طبيب الشعر الذي سيحدد السبب الحقيقي ويصف العلاج المناسب وكيفية العناية بالشعر في المنزل.

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و لتقليل ظهور القشرة في ظروف المنزل، هناك بعض النصائح التي يمكن تجربتها.

وتقول: "أولا يجب الاهتمام بالتغذية. لأن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات السريعة (مثل المخبوزات والحلويات) يمكن أن يؤثر في ظهور القشرة. كما أن الحليب من أصل حيواني (يمكن استبداله بالحليب النباتي)، والشوكولاتة، والتوابل، والأطعمة الدهنية، والمقلية، والمدخنة، والوجبات السريعة جميعها تساهم في ظهور القشرة".

وتشير الطبيبة، إلى أنه من الضروري أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة كافية من الفواكه والخضروات، حيث أثبت علميا أن هذه المواد تخفض من احتمال ظهور القشرة بنسبة 40 بالمئة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء في اليوم. ولكن يجب أن نتذكر أن الإفراط في شرب القهوة يؤثر سلبا في فروة الرأس.

ووفقا لها، يجب إعادة النظر في كيفية العناية بالشعر في المنزل. فمثلا يمكن أن يسبب تغيير الشامبو ظهور القشرة، كما أن تغيير طريقة العناية بالشعر قد يسبب أيضا ظهور القشرة أو إلى تكثيفها. لذلك فإن الطبيب المختص سيحدد الطريقة اللازمة المثالية التي ستساعد على التخلص من قشرة الرأس.

ويجب أيضا عدم ارتداء قبعة تضغط على فروة الرأس، ومن الأفضل أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية.

وتقول: "الإجهاد، محفز قوي جدا لظهور قشرة الرأس. لذلك، يجب تجنب المواقف العصيبة قدر الإمكان. ويمكن أيضا التحكم بالتوتر عن طريق ممارسة تمارين التنفس، والنشاط البدني، واليوغا، وغيرها".

المصدر: Gazeta.Ru