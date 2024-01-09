وصف الهلوسة التي يراها ويسمعها المدمنون على الكحول

يعاني مدمنو الكحول في المرحلتين الثانية والثالثة من الإدمان من الذهان المصحوب بالهلوسة السمعية والبصرية.



ويشير الدكتور ليف بلاغوف رئيس قسم الإدمان على المخدرات وتعاطي المواد في معهد التعليم المستمر ورفع الكفاءة التابع لجامعة بيروغوف للبحوث الطبية لصحيفة Gazeta.Ru، إلى أنها غالبا ما تكون على شكل تهديد وتظهر باللون الأخضر الداكن أو الأسود.

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ويقول: "إن خدع الإدراك واقعي وحيوي ويشبه بطبيعته إلى حد كبير الصور الحقيقية. فمثلا، في حالة الهذيان أو الهذيان الارتعاشي، يعاني الشخص من أوهام وهلوسة بصرية وسمعية، وعادة ما تكون ذات طبيعة تهديدية ومخيفة ومرعبة. وتكون عادة باللون الأخضر الداكن أو الأسود".

ويعاني المرضى في الهلوسة الكحولية الحادة من الهلوسة السمعية، لكنها أضعف من الهذيان الارتعاشي.

ويقول: "يسمع الشخص أصواتا، غالبا ما تكون مألوفة، وعادة قبل النوم. ويمكن أن تستمر مدة الذهان 2- 3 أسابيع. ولكن مع إدمان الكحول هناك الهلوسة المزمنة، التي يمكن أن تستمر أكثر من ستة أشهر. وفي بعض الحالات، تكون هذه حالات مرضية معقدة تتطلب تشخيصا نفسيا مؤهلا".

المصدر: Gazeta.Ru