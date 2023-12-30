ما الذي يسبب الكدمات؟

يمكن أن يؤدي اصطدام وركك بزاوية الطاولة أو ضرب رأسك بسقف منخفض إلى إصابتك بكدمة، لكن سبب الكدمة يكون في بعض الأحيان غير واضح.

وفي الواقع، يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للكدمات من غيرهم، وفي حالات نادرة، يبدو أن الكدمات تظهر بدون سبب على الإطلاق.

إذن ما الذي يسبب الكدمة بالضبط؟

تعد الكدمة استجابة الجسم لإصابات الأوعية الدموية. وقال تيري فوستر، أخصائي التمريض السريري للرعاية الحرجة، إن الكدمات التي لا تنتج عن قوة حادة أو صدمة للجسم يمكن أن تكون مؤشرا على حالة صحية كامنة، مثل اضطراب الدم. ولهذا السبب، يجب تقييم أولئك الذين يصابون بكدمات غامضة من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

وتظهر الكدمات عندما تلحق الإصابة ضررا بالأوعية الدموية الصغيرة في مكان الضربة، ما يتسبب في تسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة، وفقا للمصدر الطبي للمكتبة الوطنية للطب MedlinePlus.

وحتى عندما يتوقف النزيف نفسه، فإن الدم الذي تدفق بالفعل ينحصر تحت الجلد. وتبدو هذه البقع من الدم المتجمع في البداية حمراء، ثم تتحول فيما بعد إلى اللون الأرجواني المزرق والأصفر المخضر، على الرغم من أن مظهر الكدمات يمكن أن يختلف باختلاف لون بشرة الشخص.

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وقال فوستر إن الكدمة تغير لونها بسبب تحلل مكونات الدم المجمع.

ويحصل الدم على لونه من الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء في مجرى الدم. ويتغير لون الهيموجلوبين الأحمر الداكن عندما يرتبط بجزيئات معينة. على سبيل المثال، يكون الهيموجلوبين أحمر ساطعا عندما يحمل الأكسجين ولكنه يتحول إلى اللون الأحمر الكرزي عندما ينقل غاز ثاني أكسيد الكربون.

وعندما تتشكل الكدمة ويتدفق الدم من الأوعية الدموية التالفة إلى الأنسجة المجاورة، يبدأ الهيموجلوبين الموجود في الدم بطرح الأكسجين والتقاط ثاني أكسيد الكربون بدلا من ذلك. ثم يبدأ الهيموجلوبين نفسه في التحلل، ويتحول أولا إلى شكل بني داكن من البروتين يسمى الميثيموجلوبين، ثم إلى أصباغ صفراء تسمى البيليفيردين والبيليروبين، وفقا لمراجعة نشرت في مجلة Heliyon.

وتتلاشى الكدمات بشكل عام في غضون أسبوعين، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تستمر لفترة أطول من شهر، وفقا لـ MedlinePlus.

وإلى جانب الإصابة الجسدية أو الصدمة، يمكن أن تحدث الكدمات لعدد من الأسباب الأخرى، وتشمل: ردود الفعل التحسسية أو حالات تخثر الدم.

وأشار فوستر إلى أن "الأفراد الذين يتناولون أنواعا معينة من الأدوية قد يكونون أيضا أكثر عرضة للكدمات التي لا تنتج بشكل مباشر عن الإصابة".

المصدر: لايف ساينس