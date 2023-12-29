5 حصص من الجزر أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بمرض قاتل بنسبة 20 بالمئة

قرر علماء جامعة نيوكاسل البريطانية دراسة الخصائص المفيدة للخضروات، التي غالبا ما تستخدم كطبق ثانوي، وركزوا اهتمامهم على الجزر.

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وتشير مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition إلى أن الباحثين اكتشفوا في الجزر خصائص قوية مضادة للسرطان. أي أنه يجب إضافة الجزر إلى النظام الغذائي. ويؤكد الباحثون أن خصائص الجزر المضادة للسرطان درست سابقا، بيد أن الباحثين ركزوا فيها على بيتا كاروتين التي تعطي الجزر لونه البرتقالي. ولكن بيتا كاروتين بحد ذاتها لم تظهر أي قدرة على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان خلال التجارب السريرية.

ووفقا للباحثين، يحتوي الجزر على مواد أخرى عديمة اللون ولكنها نشطة بيولوجيا، مثل البولي أسيتيلين، التي تعرف خصائصها المضادة للسرطان. لذلك، قرر الباحثون التركيز على عواقب تناول الجزر بكامله وليس على مواد محددة.

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ومن أجل ذلك أجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل تلوي لما يقرب من 200 دراسة مكرسة للعلاقة بين تناول الجزر وخطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. شارك فيها ما مجموعه 4.7 مليون شخص. واتضح أن تناول خمس حصص من الجزر كل منها 80 غراما أسبوعيا (400 غرام) تقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 20 بالمئة مقارنة بعدم تناول الجزر على الإطلاق. علاوة على ذلك، حتى حصة واحدة من الجزر في الأسبوع فعالة أيضا، فهي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4 بالمئة. واستنادا إلى هذه النتائج يجب أن يحتوي النظام الغذائي دائما على الجزر الطازج أو المطبوخ.

المصدر: mail.ru