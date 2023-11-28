لماذا الجزر البرتقالي مفيد للصحة؟

أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها علماء جامعة نورث كارولينا، أن ثلاثة جينات متنحية مسؤولة عن اللون البرتقالي للجزر.

وتشير مجلة Nature إلى أنه وفقا للباحثين يحتوي الجزر بهذا اللون على العديد من الكاروتينات، وهي أصباغ طبيعية تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين وتحمي الخلايا من الشيخوخة المبكرة.

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وقد أظهر تحليل جينوم أكثر من 600 نوع من الجزر أن اللون البرتقالي لهذه الخضروات الجذرية تحدده ثلاثة جينات. ولكي يكتسب الجزر هذا اللون، يجب أن تكون هذه الجينات في حالة متنحية (غير معبر عنها). وأضاف الباحثون أن الجزر البرتقالي ظهر في أوروبا الغربية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تقريبا. وعلى الأرجح، تم الحصول على هذا النوع عن طريق تهجين الجزر الأبيض والأصفر. وبالنظر للونه المشرق ومذاقه الحلو، اكتسب النوع الجديد شعبية بسرعة.

وبالإضافة إلى ذلك الجزر البرتقالي غني بالكاروتينات - أصباغ نباتية. تحمي هذه المركبات أغشية الخلايا الحية من التدمير بواسطة أنواع الأكسجين التفاعلية. وتسمى هذه العملية الإجهاد التأكسدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكاروتينات في الطعام يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون. إنها أدوات حماية موثوقة ضد الأضرار الكيميائية الضوئية التي تلحق بشبكية العين- غشاء العين الذي يلعب دورا حاسما في الرؤية.

المصدر: Gazeta.Ru