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طبيبة تحدد الفئات الممنوعة من ارتياد حمام البخار

الصحة

طبيبة تحدد الفئات الممنوعة من ارتياد حمام البخار
work.vk.com
صورة أرشيفية
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تحدثت الطبيبة أناستازيا تيموشينكو في مقابلة مع بوابة NEWS.ru الروسية عن فئات الأشخاص الممنوعين من ارتياد حمام البخار.

وذكرت أنه أولا وقبل كل شيء هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك يمنع مزاولة هذا النوع من الترفيه منعا باتا في حال وجود أي عدوى أو عمليات معدية، بما فيها تلك التي تسبب ارتفاع درجة حرارة.

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وقالت إن هناك عددا من الأمراض الأخرى، مثل الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وقصور القلب اللا تعويضي وما إلى ذلك.

كما لفتت تيموشينكو الانتباه إلى الأمراض الجلدية المرتبطة بالالتهابات البثرية في مرحلة حادة من المرض. ولم تنصح الطبيبة بالذهاب إلى حمام البخار للنساء الحوامل بسبب ردود الفعل السلبية المحتملة من نظام القلب والأوعية الدموية، وكذلك للأطفال الصغار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

 

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