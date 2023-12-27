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طبيب: يمكن الخلط بين أعراض السرطان وأمراض البرد

الصحة

طبيب: يمكن الخلط بين أعراض السرطان وأمراض البرد
Sputnik Alexey Nasyrov
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور أنطون إيفانون أخصائي طب وجراحة الأورام، أعراض السرطان التي لا تحظى بالاهتمام المطلوب لأنها تشبه أعراض أمراض البرد.

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ووفقا له، تشبه أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية أعراض الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية. لذلك يمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويقول: "تشمل الأعراض الشعور بالضغط في الجيوب الأنفية، والصداع، وصعوبة التنفس عن طريق الأنف، وإفرازات مصحوبة بنزيف في الأنف، وانخفاض حاسة الشم، وشعور بتنميل وإبر على الوجه، وجحوظ العينين".

ويشير الأخصائي إلى أن هذه الأعراض لا تشير دائما إلى السرطان بالذات. لأن هذا التشخيص لا يكتمل إلا بعد دراسة تاريخ المرض وتغير ملامح الوجه وتنظير الأنف والتصوير الشعاعي واختبارات أخرى.

ومن بين أسباب الإصابة بسرطان تجويف الأنف، وفقا لإيفانوف الالتهابات المزمنة، والعادات السيئة، وكذلك التعرض المستمر للمواد الضارة في مكان العمل.

المصدر: نوفوستي

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