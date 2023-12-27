خبيرة تغذية توضح كيفية الجمع بين الأطعمة

يساعد الجمع الصحيح بين الأطعمة المختلفة في النظام الغذائي في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، وتجنب الانتفاخ والثقل في المعدة.

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وتشير الدكتورة جانا تيخانيتشيفا خبيرة التغذية الروسية، المتخصصة في العلاج غير الدوائي في حديث لـ Pravda.Ru، إلى أنه يجب على الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي اتباع نظام غذائي يعتمد على أطعمة سهلة الهضم، مثل الحبوب والفواكه المشوية وأنواع البقول الخفيفة مع الخضروات واللحوم أو الأسماك مع الخضروات. ويمكن للذين لا يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عدة مرات في الأسبوع، الجمع بين اللحوم والحبوب - مثلا اللحم مع المعكرونة أو الحبوب.

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ووفقا للخبيرة، يمكن الجمع بين الأطعمة الثقيلة مرة واحدة في الأسبوع مثلا في أيام العطلات ولكن فقط لأولئك الذين ليست لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي. وتشمل هذه المجموعات: البقوليات واللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات. ولكن يجب تناول منتجات الألبان وكذلك الفواكه الطازجة بشكل منفصل عن المنتجات الأخرى.

وتوصي الخبيرة بضرورة الأخذ بالاعتبار موسمية الأطعمة وفصل السنة عند اتباع النظام الغذائي.

ووفقا لها، في الشتاء مثلا لا ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة النيئة، لأن الأطعمة المعالجة حراريا مناسبة أكثر في موسم البرد. كما يسمح اتباع نظام غذائي صحيح بالحصول على فائدة أكبر من الأطعمة التي يتناولها الشخص. وتختتم حديثها وتقول: عند اتباع هذه التوصيات سيشعر الشخص بعد 1-2 شهر بتحسن حالته الصحية وزوال المشكلات التي يعاني منها في الجهاز الهضمي.

المصدر: Pravda.Ru