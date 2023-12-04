المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى

حددت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، المبادئ الأساسية في الجمع بين الحليب والمنتجات الغذائية الأخرى.

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وتشير الخبيرة، إلى أن المبدأ الرئيسي هو تقليل كمية البروتين. لأن منتجات الحليب تحتوي على نسبة عالية من البروتين. لذلك فإن الجمع بين مادتين أو أكثر غنية بالبروتين في طبق واحد سيشكل عبئا كبيرا على الجهاز الهضمي. ولهذا تنصح بعدم الجمع بين الحليب والبروتين النباتي (البقول والبازلاء والفاصوليا وغيرها).

ووفقا لها تتوافق منتجات الحليب المخمرة بصورة جيدة مع الأعشاب والفواكه. ويعتبر تناول الجبن مع الثمار أو المكسرات من الخيارات المثالية لتناول الطعام.

وتؤكد سولوماتينا أن منتجات الحليب المخمرة تحتوي على بكتيريا اللاكتو وبيفيدوبكتريا، التي تصل جزئيا إلى الأمعاء، حيث تتعايش مع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان.

وكما هو معروف وفقا لها، يتركز الجزء الرئيسي من منظومة المناعة لدى الإنسان في الأمعاء. لذلك بتناول منتجات الحليب المخمرة، نحافظ على صحة الأمعاء وبالتالي نقاوم الأمراض الفيروسية بفعالية أكبر.

المصدر: vm.ru