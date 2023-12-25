"حمل واحد في المليون" .. أمريكية برحمين ترزق بتوأم في يومين متتاليين

أنجبت امرأة من ولاية ألاباما تملك رحمين، في حالة طبية نادرة، توأما من الإناث، حيث ولدت الأولى يوم الثلاثاء الماضي، وولدت الثانية يوم الأربعاء.

وفي ما يسميه الأطباء "حمل واحد في المليون"، أنجبت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عاما، بناتها التوأم، روكسي لايلا وريبيل لاكن، بعد 20 ساعة من المخاض، حسب ما أعلنت على حسابها الشخصي في "إنستغرام".

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وقالت هاتشر في بيان صحفي لمستشفى برمنغهام: "لم يكن بإمكاننا في أقوى أحلامنا أن نخطط لحمل وولادة مثل هذه ... ولكن جلب فتاتينا الصغيرتين إلى هذا العالم بأمان كان دائما الهدف، وقد ساعدنا مستشفى برمنغهام في جامعة ألاباما على تحقيق ذلك".

وتم تشخيص هاتشر لأول مرة "بـازدواجية الرحم" أو "الرحم المزدوجة"، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وهذه الحالة عبارة عن شذوذ نادر في الرحم يظهر في 0.3% فقط من النساء، ويجعل المرأة تمتلك رحمين وعنقي رحم.

وهذه الولادة الفريدة هي الرابعة بالنسبة لهاتشر، حيث سبق لها أن أنجبت أطفالا من رحم واحد في كل مرة حملت فيها من قبل.

وبعد أسابيع من الحمل الأخير، لاحظت كيلسي وجود نزيف وحددت موعدا لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، حيث أن النساء اللائي لديهن رحم مزدوج لديهن معدلات أعلى من الإجهاض.

وخلال الموعد، اكتشف الأطباء أن لدى هاتشر جنينا إضافيا يتشكل في رحمها الأيسر.

ووصف فريق هاتشر حملها بأنه "روتيني" باستثناء بعض المواعيد الإضافية وخطة الولادة للتنبؤ بكل الاحتمالات التي قد تحدث في أثناء الولادة.

وتوقع المتخصصون أن تنتهي مدة حملها بحلول يوم عيد الميلاد وأن المخاض في أثناء الولادة قد يكون معقدا للغاية.

Kelsey Hatcher from Alabama who was born with two uteruses and became pregnant in both and gave birth to twin girls on different days. #doubleuterus#rare#KelseyHatcher#doubleuhatchlingshttps://t.co/IwfehPTC4j — Sinar Daily (@sinardailymy) December 23, 2023

وأشاروا حينها إلى أن ولادة التوأم يمكن أن تحدث في نفس الوقت أو بفارق ساعات أو أيام أو أسابيع لأن كل جنين له رحم ومشيمة منفصلين. لذلك، فإن الانقباضات في كلا الرحمين لن تكون بالضرورة متزامنة، كما أوضح أطباء التوليد سابقا.

“Our miracle babies were born!” Kelsey Hatcher, who is documenting her story on her Instagram account “doubleuhatchlings”, wrote in a post



Read more: Woman with double uterus gives birth to twin girlshttps://t.co/CABIQG797u — Dawn.com (@dawn_com) December 24, 2023

وبدأ المخاض لدى هاتشر في الأسبوع 39 من الحمل، وعندما وصلت إلى المستشفى في 19 ديسمبر، احتاجت إلى مراقبة مضاعفة نظرا لحالة الرحم المزدوج لديها.

وبعد ساعات من المخاض، رزقت هاتشر بطفلتها الأولى روكسي لايلا بشكل طبيعي، بينما ولدت ريبيل لاكن بعملية قيصرية في اليوم التالي.

المصدر: ذي غارديان