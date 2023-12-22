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عالمة فيروسيات إيطالية: عدوى كوفيد في طور النمو

الصحة

عالمة فيروسيات إيطالية: عدوى كوفيد في طور النمو
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أكدت عالمة الفيروسات الإيطالية، إيلاريا كابو اليوم الجمعة، أن عدوى كوفيد في مرحلة النمو، مؤكدة أهمية توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية.

وقالت إيلاريا في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "كورييري ديلّا سيرا": "العدوى قد تحدث في القطار أو الطائرة أو في أماكن مغلقة أخرى مزدحمة، وعلينا حمل أساليب الوقاية معنا حتى لا نلوم أنفسنا لاحقا..نحن في مرحلة نمو لعدوى الفيروس ومن المهم توخي الحذر وإجراء المسحات".

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وأضافت: "لا أريد إقناع أحد بأننا بحاجة إلى إعادة ارتداء الكمامات الوقائية، لكن علينا أن نحملها معنا دائما، فقد نشهد مواقف محرجة عند الجلوس بجوار أشخاص يسعلون أو تظهر عليهم أعراض أمراض في الجهاز التنفسي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الفيروس التاجي المستجد تكيف مع الإنسان ومع ذلك هو مستمر في التحور.

المصدر: آكي

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